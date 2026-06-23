Audi renueva la gama A3 con más tecnología, conducción asistida y hasta 143 kilómetros de autonomía - AUDI

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Audi ha actualizado la gama A3 con un rediseño centrado en la digitalización del habitáculo, la ampliación de los sistemas de asistencia a la conducción y nuevas funcionalidades de conectividad y aparcamiento automatizado desde un precio de salida de 33.650 euros.

La renovación afecta a toda la familia A3, que incluye las versiones Sportback, Sedan, Allstreet, así como sus variantes híbridas enchufables y las variantes deportivas S3 y RS 3, según ha informado la compañía este martes.

En concreto, la gama de precios parte de 33.650 euros para el A3 Sportback, mientras que el A3 Sportback e-hybrid está disponible a partir de 48.300 euros. El Audi S3 tiene un precio desde 69.250 euros, y el RS 3 comienza en 89.000 euros.

HÍBRIDOS ENCHUFABLES CON MÁS AUTONOMÍA

La gama mantiene una amplia oferta mecánica con motores gasolina y diésel de entre 116 y 150 CV, además de variantes híbridas enchufables con potencias de hasta 272 CV y una autonomía eléctrica de hasta 143 kilómetros en ciclo WLTP, siendo uno de los modelos PHEV actuales del mercado con más autonomía eléctrica.

Los modelos deportivos Audi S3 y Audi RS 3 continúan siendo las versiones más potentes de la familia, con 333 CV y 400 CV, respectivamente, ambos equipados con tracción integral quattro y sistema de reparto variable de par.

El RS 3 destaca su carácter deportivo con un diseño de bandera en cuadros desde el inicio de su generación actual, y ahora el S3 cuenta con una firma lumínica distintiva propia. Los conductores pueden elegir entre cuatro diseños diferentes de luces de circulación diurna para los faros Matrix LED.

NUEVA PANTALLA DE INFOENTRETENIMIENTO

Entre las principales novedades destaca la incorporación de una nueva pantalla panorámica curva formada por un cuadro de instrumentos digital de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas, que recuerda a la línea de diseño de otros modelos del grupo Volkswagen, además de una consola central rediseñada con carga inalámbrica para teléfonos móviles de hasta 25 vatios.

La firma de los cuatro aros también ha revisado los materiales del interior, incorporando nuevas opciones decorativas y una configuración más orientada a la personalización del vehículo.

MÁS TECNOLOGÍA AL VOLANTE

En materia de seguridad y confort, Audi ha ampliado significativamente el equipamiento de ayudas a la conducción. El sistema de control de crucero adaptativo plus combina el mantenimiento activo de carril con la regulación automática de velocidad y permite realizar cambios de carril asistidos en autopista cuando el conductor acciona el intermitente.

Además, el sistema incorpora nuevas funciones basadas en datos de tráfico en la nube, lo que permite adaptar la velocidad a las condiciones de circulación e incluso mantener el vehículo dentro del carril cuando las marcas viales no son visibles.

Otra de las novedades es la capacidad de frenado automático ante semáforos en rojo y la reanudación automática de la marcha cuando la señal cambia a verde, siempre que el vehículo no se haya detenido completamente.

APARCAMIENTO AUTOMATIZADO Y REMOTO

La actualización incorpora también cámaras de visión periférica de 360 grados y nuevas funciones de aparcamiento automatizado. Los sistemas Park Assist Plus y Park Assist Pro permiten que el vehículo realice de forma autónoma las maniobras de estacionamiento, controlando la dirección, aceleración, frenado y cambio de marchas.

En el caso del Park Assist Pro, el conductor puede incluso iniciar la maniobra desde el exterior mediante la aplicación móvil myAudi, una solución pensada para plazas de aparcamiento estrechas.

Asimismo, la función "trained parking" permite memorizar hasta cinco maniobras habituales de aparcamiento de hasta 50 metros de recorrido para ejecutarlas automáticamente en futuras ocasiones.