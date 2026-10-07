El auge de las flotas en España dispara hasta un 60% la demanda de conductores para trasladar vehículos

Coches aparcados - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La demanda de conductores para el traslado de vehículos por carretera ha aumentado entre un 50% y un 60% en 2026 respecto a 2025 ante la necesidad logística de redistribuir el parque automovilístico en España, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

Según los datos de Onlogist, plataforma logística en Europa para el traslado de vehículos, el mapa del transporte de vehículos por carretera se articula principalmente a través de las principales rutas que conectan Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Detrás de este incremento, se encuentra fundamentalmente la operativa de las empresas de alquiler de vehículos (rent a car), que lideran las solicitudes de movimiento de unidades para ajustar flotas según picos de demanda turística o corporativa. En segundo lugar, se encuentran los concesionarios, impulsada por el crecimiento de la compraventa interprovincial y la necesidad de mover stock entre exposiciones.

A nivel operativo, la logística de traslado está experimentando una diversificación en los patrones del servicio. Junto a las rutas urbanas e interurbanas de corta distancia en un mismo día, han ganado peso los trayectos de largo recorrido y las operaciones transfronterizas (cross-border), centradas en la repatriación de vehículos matriculados en otros países europeos.

La diversidad de rutas también se refleja en los perfiles de los profesionales que realizan estos servicios. Mientras algunos conductores priorizan trayectos de corta distancia que les permiten encadenar varios servicios en una misma jornada, otros optan por recorridos de largo alcance o por operaciones internacionales.

"En el sector del automóvil, tener una gran flota ya no es suficiente si los coches están parados donde no hay demanda. El crecimiento que estamos viendo demuestra que mover un vehículo de forma rápida y flexible se ha convertido en el gran reto operativo de las empresas. Hoy en día, la rapidez para redistribuir la flota marca la diferencia entre rentabilizar un coche o perder una venta", ha señalado el director de Onlogist Iberia, Augusto Macedo.