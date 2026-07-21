La automoción celebra el Plan Auto+ y reclama incentivos para renovar el parque y el vehículo pesado

Archivo - Punto de recarga para coches eléctricos. - ENDESA - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) y la patronal de concesionarios Faconauto han valorado positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros de las bases reguladoras del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para incentivar la compra de vehículos electrificados.

La patronales han asegurado que la puesta en marcha del programa supone "un paso fundamental" para facilitar el acceso de los consumidores a ayudas de hasta 4.500 euros para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

En este sentido, Anfac ha considerado que el nuevo plan contribuirá a acelerar la electrificación del parque automovilístico español, en un momento en el que los vehículos electrificados representan ya el 22% del mercado total de turismos. Según sus previsiones, el impulso de estas ayudas podría permitir que esta cuota supere el 25% antes de finalizar el año.

Por su parte, desde Ganvam han insistido en que estas medidas sirvan para "cubrir la demanda como mínimo hasta final de año", de tal forma que los ciudadanos tengan un marco estable de acceso a las ayudas.

"Los vehículos electrificados están siendo, sin duda, vector de crecimiento de las matriculaciones y nuestras previsiones apuntan a que es factible que la cuota de turismos con enchufe supere el 28% a cierre de 2026. Mantener este tono hace imprescindible garantizar la continuidad de las ayudas", ha mostrado el presidente de Ganvam, Jaime Barea en un comunicado.

Mientras, desde Faconauto, han precisado que estos nuevos incentivos acercan la electrificación a familias y autónomos, al tiempo que valoran que la nueva gestión telemática hará los procesos "más sencillos y claros" para los compradores en comparativa con el Moves III.

"El Auto+ introduce una lógica interesante porque une tres elementos que deben avanzar juntos: electrificación, accesibilidad económica y fortalecimiento de la industria europea. Que un vehículo eléctrico europeo de menos de 35.000 euros pueda alcanzar el 100% de la ayuda dirige el esfuerzo público hacia modelos más cercanos a la realidad de muchas familias", ha mostrado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.

"La gestión directa y telemática también supone un cambio relevante. Los concesionarios podremos ayudar a transformar los criterios del programa en una explicación clara para cada comprador, también para autónomos y pequeñas empresas que necesitan renovar sus vehículos", ha reiterado Blázquez.

AYUDAS AL VEHÍCULO PESADO Y RENOVACIÓN DEL PARQUE

No obstante, Anfac ha insistido en que la descarbonización del transporte debe extenderse también al segmento de los vehículos industriales, al señalar que desde hace cerca de dos años no existen programas de ayudas dirigidos a la renovación de las flotas de camiones y autobuses.

Por ello, la asociación ha reclamado al Ejecutivo la puesta en marcha "cuanto antes" de nuevos mecanismos de apoyo para este tipo de vehículos, al considerar que se trata de un sector estratégico para la competitividad de la economía española y para el funcionamiento del transporte de mercancías y viajeros.

Por su parte, Barea ha recordado que "descarbonizar no solo es electrificar" y propone al Ejecutivo mecanismos de rejuvenecimiento del parque actual de vehículos.

De hecho, ha recalcado que es "urgente" la puesta en marcha del plan nacional de renovación, especialmente cuando recientemente el Congreso de los Diputados exigió al Gobierno cumplir con los compromisos pendientes de la Ley de Movilidad Sostenible entre los que se encuentra la activación de este plan.

HASTA 1.000 EUROS EN DESCUENTOS DE LOS FABRICANTES

La organización también ha recordado que las subvenciones del Plan Auto+ son compatibles con los descuentos comerciales ofrecidos por los fabricantes, de hasta 1.000 euros, así como con la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que permite desgravar hasta el 15% del importe de la compra, con un límite máximo de 3.000 euros.

A juicio de la patronal Anfac, la combinación de estos incentivos configura un marco de apoyo sólido para acelerar la renovación del parque automovilístico y favorecer el crecimiento del mercado de vehículos electrificados.