Las automovilísticas japonesas caen en Bolsa pese a mejorar resultados en su primer semestre fiscal

Archivo - El coche Subaru Outback - SUBARU - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las firmas automovilísticas japonesas Honda, Subaru y Suzuki han registrado caídas en la sesión bursátil de este miércoles en Tokio tras presentar sus resultados financieros correspondientes al primer semestre fiscal, en el que han mejorado sus cifras.

En concreto, Honda se ha dejado más de un 4% al cierre de la jornada de Bolsa, hasta un precio por título de 1.769 yenes (9,99 euros), después de elevar su beneficio semestral en un 65,7% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 516.761 millones de yenes (2.920,22 millones de euros).

De su lado, Subaru ha logrado un beneficio neto de 102.088 millones de yenes (576,9 millones de euros) en su primer semestre fiscal de 2027 (que abarca desde abril hasta septiembre de este año), lo que supone un incremento del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Con todo, no se ha librado de la caída en Bolsa, con un descenso superior al 3% al cierre de la jornada del miércoles en el país nipón, hasta cotizarse sus acciones a un precio de 2.736 yenes (15,45 euros).

Por su parte, Suzuki se ha dejado un 2,67% de su valor bursátil, hasta registrar un precio por acción de 2.188 yenes (12,36 euros) después de haber informado de un beneficio neto atribuible a la matriz de 253.700 millones de yenes (alrededor de 1.430 millones de euros al cambio actual), lo que representa un incremento del 31,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Nissan o Bridgestone, aunque todavía no habían presentado resultados al cierre de la jornada bursátil de Tokio, también han sufrido retrocesos en la Bolsa este miércoles, con caídas del 1,52% y 2,07%, respectivemente, a la espera de conocer sus cifras este miércoles y jueves.