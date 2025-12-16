Ayvens Carmarket supera las 40.000 transacciones en 2025, un 5% más que el año anterior - AYVENS

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de subastas 'online' para profesionales del automóvil, Ayvens Carmarket, ha superado las 40.000 transacciones hasta el mes de noviembre, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al año anterior y que consolida la posición como "referente de las subastas B2B de vehículos en España".

La plataforma de Ayvens España ha registrado además un notable aumento de su comunidad profesional en los últimos años. 'Carmarket' ha incrementado su base de usuarios en un 30%, hasta alcanzar los 12.000 profesionales, tanto nacionales como internacionales, entre los que se incluyen concesionarios, compraventas, fabricantes y compañías de 'rent a car'. Desde su lanzamiento en 2009, Carmarket acumula ya más de 270.000 vehículos vendidos, añade la compañía.

"En Carmarket nos enfocamos en asegurar que en todo momento los profesionales puedan encontrar una extensa variedad y suficiente cantidad del producto que necesitan, así como poner a disposición de las empresas la mejor valoración de mercado de sus vehículos junto con la claridad, rapidez y transparencia que estas necesitan", ha explicado el responsable comercial de remarketing de Ayvens España. Javier Ochoa.

UN LUGAR PARA COMPRAR Y VENDER

Durante este año, Carmarket ha ampliado su propuesta de valor con el lanzamiento de 'Ayvens4U', un canal que permite a cualquier profesional del sector vender su propio stock de vehículos a través de la plataforma, además de acceder a la oferta disponible. El catálogo incluye desde turismos y todoterrenos hasta vehículos industriales, KM0, eléctricos, reacondicionados o siniestrados.

Actualmente, la plataforma organiza más de 20 subastas al mes, en las que se presentan más de 5.000 vehículos, y ofrece diferentes formatos de venta adaptados a las necesidades de los profesionales. Entre ellos destacan las subastas abiertas, las subastas "tender" sin precio mínimo, el formato "buy now", que permite la compra inmediata, y los "eventos especiales" temáticos centrados en segmentos concretos como vehículos eléctricos, industriales o premium.

Por último, todas las subastas incluyen acceso al historial completo del automóvil, con datos de mantenimiento, peritación y un amplio reportaje fotográfico, facilitando así la toma de decisiones en un entorno digital.