Azcón: "La gigafactoría de baterías sitúa a Aragón en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción"

El presidente Azcón saluda a Andy Wu, director general de CSE. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado de manera definitiva el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto TORO para garantizar todos los permisos de construcción de la gigafactoría de baterías promovida por Contemporary Star Energy (CSE), la 'joint venture' formada por Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza).

Una iniciativa empresarial que para el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "sitúa a la Comunidad en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción".

Se trata, ha remarcado el presidente, de una inversión "estratégica" de 4.100 millones de euros en cuya fase de construcción trabajan actualmente medio millar de empleados, de los que 172 han llegado procedentes de China. Una cifra que irá incrementándose paulatinamente hasta registrar un pico máximo de 1.700 trabajadores. Cuando la planta de baterías esté terminada, dará trabajo a 4.000 personas.

Con esta aprobación se culmina la tramitación urbanística del proyecto y se habilita la ejecución integral de la fábrica y de todas las infraestructuras estratégicas asociadas. La aprobación del PIGA supone un nuevo avance en un proyecto cuya construcción ya está en marcha.

Actualmente, las obras se desarrollan conforme al calendario previsto, con trabajos de acondicionamiento de edificios existentes y la construcción de nuevas instalaciones, muchas de ellas en una fase muy avanzada.

"El calendario previsto permitirá que las primeras fases de producción comiencen durante los primeros meses de 2027, un hito que supondrá el inicio de una nueva etapa para la industria europea de la automoción", ha explicado el presidente.

En estos momentos, alrededor de 500 personas, entre trabajadores de CSE, Stellantis, CATL y las empresas contratistas, participan diariamente en la construcción y puesta en marcha de la gigafactoría, una muestra de que el proyecto ya está generando actividad económica y empleo incluso antes del inicio de la producción.

Cuando la fábrica alcance su pleno rendimiento, contará con una plantilla cercana a 4.000 trabajadores, "a los que se sumarán miles de empleos inducidos e indirectos en toda la cadena de valor".

La gigafactoría representa una inversión de 4.100 millones de euros, ocupará una superficie de 89 hectáreas y contará con una capacidad de producción de 50 GWh anuales, equivalente aproximadamente a las baterías necesarias para un millón de Opel Corsa eléctricos al año cuando alcance su plena capacidad.

(Habrá ampliación)