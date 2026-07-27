Azcón:"La gigafactoría de baterías sitúa a Aragón en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción"

El presidente Azcón saluda a Andy Wu, director general de CSE. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado de manera definitiva el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto TORO para garantizar todos los permisos de construcción de la gigafactoría de baterías promovida por Contemporary Star Energy (CSE), la 'joint venture' formada por Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza). Una iniciativa empresarial que para el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "sitúa a la Comunidad en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción".

Se trata, ha remarcado el presidente, de una inversión "estratégica" de 4.100 millones de euros --impulsada por los 300 millones de euros del PERTE del Vehículo Eléctrico Conectado (VEC)--en cuya fase de construcción trabajan actualmente medio millar de empleados, de los que 172 han llegado procedentes de China. Una cifra que irá incrementándose paulatinamente hasta registrar un pico máximo --y temporal-- de 1.700 trabajadores llegados del país oriental. Cuando la planta de baterías esté terminada, dará trabajo a 4.000 personas.

Con esta aprobación se culmina la tramitación urbanística del proyecto y se habilita la ejecución integral de la fábrica y de todas las infraestructuras estratégicas asociadas --suministros de agua y energía y urbanización de los accesos, además de la construcción de una subestación propia y las conexiones de alta tensión para garantizar el suministro de energía. La aprobación del PIGA supone un nuevo avance en un proyecto cuya construcción ya está en marcha.

La culminación de toda tramitación administrativa ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por el presidente Azcón y el CEO de Contemporary Star Energy, Andy Wu, que tiene previsto próximamente establecer su residencia en la capital aragonesa para seguir muy de cerca la implantación de la fábrica.

El PIGA, ha resaltado Wu, "va más allá de un hito meramente administrativo y significa el reconocimiento de la relevancia estratégica de nuestra futura gigafactoría en Figueruelas y la visión que hemos compartido con las instituciones de Aragón desde el inicio del proyecto".

Por ello, el CEO de CSE ha agradecido "la confianza, compromiso y soporte continuo" ofrecidos por el Gobierno de Aragón para un proyecto que, ha asegurado, "contribuirá a reforzar la cadena de valor ligada al vehículo eléctrico en Europa, a avanzar en la innovación tecnológica, y construir un ecosistema industrial europeo más competitivo, sostenible y resiliente".

Wu ha explicado que eligieron Aragón "por su sólida tradición industrial, por el talento de sus personas, por su ubicación estratégica y por su firme apuesta por la innovación y el progreso. Cada paso que damos confirma que fue la decisión correcta", se ha feicitado.

CSE DEFIENDE EL REFUERZO DE LA CADENA DE VALOR DEL VEHÍCULO EUROPEO

Buena parte del discurso de Andy Wu ha estado dedicado a defender la creación de valor y transferencia de conocimiento que la industria china aportará a la europea: "Nuestra futura gigafactoría contribuirá a reforzar la cadena de valor europea del vehículo eléctrico, impulsar la innovación y construir un ecosistema industrial más competitivo, sostenible y resiliente para Europa".

Una "oportunidad", ha remarcado, "para crear empleo y desarrollar talento y crecimiento económico a largo plazo, así como desarrollar un ecosistema que atraiga nuevas inversiones a Aragón".

Actualmente, las obras se desarrollan conforme al calendario previsto, con trabajos de acondicionamiento de edificios existentes y la construcción de nuevas instalaciones, muchas de ellas en una fase muy avanzada.

"El calendario previsto permitirá que las primeras fases de producción comiencen durante los primeros meses de 2027, un hito que supondrá el inicio de una nueva etapa para la industria europea de la automoción", ha explicado el presidente.

ALOJAMIENTOS DENTRO DEL RECINTO DE LA GIGAFACTORÍA

En estos momentos, alrededor de 500 personas, entre trabajadores de CSE, Stellantis, CATL y las empresas contratistas, participan diariamente en la construcción y puesta en marcha de la gigafactoría, una muestra, ha señalado el presidente aragonés, de que el proyecto ya está generando actividad económica y empleo incluso antes del inicio de la producción.

De ese capital humano, 172 personas han llegado procedentes de China y se dedican a tareas de diseño, dirección y preparación. Una cifra que irá creciendo de manera progresiva según las necesidades del proyecto y la concesión de visados que vaya realizando el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) y que alcanzará el millar de trabajadores, con un pico máximo de 1.700, según ha establecido Azcón.

Ese contingente humano verá resueltas sus necesidades de alojamiento dentro del propio recinto de la gigafactoría: "Será un complejo temporal que tendrá licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y que contará con toda la ayuda del Gobierno de Aragón", ha precisado el presidente aragonés, que ha situado en "los próximos meses" la concreción del proyecto.

En todo caso, ha asegurado que contará con todos los permisos y que se está teniendo "un cuidado especial", tanto con la normativa laboral como con la administrativa porque se trata, ha remarcado, "de un proyecto que trasciende las fronteras de Aragón y de España y que es importante para la automoción de toda Europa. No nos podemos permitir equivocarnos".

Cuando la fábrica de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP)alcance su pleno rendimiento, contará con una plantilla cercana a 4.000 trabajadores, "a los que se sumarán miles de empleos inducidos e indirectos en toda la cadena de valor".

EL PRECEDENTE DE GENERAL MOTORS

La gigafactoría representa una inversión de 4.100 millones de euros, ocupará una superficie de 89 hectáreas y contará con una capacidad de producción de 50 gigavatios-hora anuales, equivalente aproximadamente a las baterías necesarias para un millón de Opel Corsa eléctricos al año cuando alcance su plena capacidad. Como dato comparativo, la futura gigafactoría de Sagunto puede moverse en un rango de entre los 40 y los 60 gigavatios-hora.

Azcón ha comparado la envergadura de este proyecto con el impacto que supuso la llegada de General Motors a Aragón en 1982: "Aquella primera piedra abrió una nueva etapa en la economía y la industria de nuestra Comunidad autónoma". Un "nuevo motor" para la economía aragonesa que durante 40 años ha sido "parte fundamental" de la riqueza y del empleo de Aragón.

"FIGUERUELAS, LA PLANTA MÁS COMPETITIVA DE STELLANTIS", DICE AZCÓN

Ahora, la construcción de la gigafactoría llega en un momento en el que, ha advertido Azcón, "el sector de la automoción va a cambiar", lo que va a permitir "otros muchos años de fabricación de coches, en este caso eléctricos, en Aragón". Y ha defendido que la fábrica de Stellantis en Aragón "es la más competitiva de todo el grupo en Europa", en un contexto de cierre de plantas en otros países europeos.

"Cuando otras muchas fábricas de coches en Europa están cerrando, en Aragón construimos una nueva gigafactoría que no solamente es una muy buena noticia en sí misma, sino que es una muy buena noticia para la fábrica de coches", ha presumido.

Ello contribuirá, ha destacado, a seguir aumentando la importancia de un sector que en Aragón genera aproximadamente 35.000 puestos de trabajo, con más de 300 empresas proveedoras y un peso en las exportaciones de la Comunidad que ronda el 30% de total.