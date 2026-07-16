Archivo - Las balizas V16 permiten compartir incidencias en tiempo real y mejorar la seguridad, según Netun - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en movilidad conectada Netun Solutions ha destacado que las balizas V16 conectadas no solo permiten señalizar averías o accidentes sin que el conductor tenga que abandonar el vehículo, sino que también convierten esas incidencias en información compartida en tiempo real para mejorar la gestión del tráfico y reforzar la seguridad vial.

La compañía explica que, cuando un conductor activa una baliza V16 conectada, el dispositivo transmite automáticamente la ubicación de la incidencia, lo que permite que la información llegue de forma inmediata a distintos actores del ecosistema de la movilidad, como centros de gestión del tráfico, servicios de asistencia en carretera, cuerpos de seguridad o servicios de emergencias.

Según Netun, esta capacidad de intercambio de información permite mejorar la coordinación entre los distintos servicios implicados y reducir el riesgo de accidentes secundarios, especialmente durante periodos de elevada intensidad circulatoria como las operaciones salida del verano.

La empresa atribuye esta funcionalidad a 'Incidence', la plataforma tecnológica que ha desarrollado para integrar, procesar y distribuir la información generada por las balizas conectadas. El sistema contextualiza los datos recibidos para que puedan ser utilizados por los distintos operadores de movilidad en función de sus necesidades.

En este sentido, la compañía sostiene que disponer de información inmediata sobre una incidencia permite optimizar la asignación de recursos, agilizar la respuesta de los servicios de asistencia y facilitar la toma de decisiones por parte de los gestores del tráfico.

Asimismo, subraya que la información transmitida por las balizas es anónima y se limita a comunicar la existencia y localización de la incidencia, sin incluir datos personales del conductor ni información identificativa del vehículo.

Netun considera que el principal cambio que introduce esta tecnología es su capacidad para anticipar el riesgo a otros usuarios de la vía, ya que la información puede llegar a los conductores antes de que alcancen el punto donde se ha producido la avería o el accidente.

De este modo, la empresa sostiene que la conectividad de las balizas amplía su función más allá de la señalización luminosa tradicional y contribuye a crear una red de información compartida que favorece una movilidad más segura y eficiente.

El director de Marketing de Netun Solutions, Alejandro González, ha señalado que "la evolución de la seguridad vial pasa por convertir cada incidencia en información útil para el conjunto del sistema" y ha defendido que las balizas V16 conectadas representan "un paso decisivo hacia una movilidad más conectada", al permitir que la información fluya de forma inmediata, anónima y segura entre los distintos agentes implicados.

Las balizas V16 conectadas sustituirán a los triángulos de emergencia como sistema obligatorio de señalización en carretera, con el objetivo de reducir la exposición de los conductores al riesgo durante una avería o accidente y mejorar la gestión de las incidencias mediante el intercambio automático de información.