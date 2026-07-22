Bank of America prevé que Volkswagen mantenga sus previsiones tras el segundo trimestre - Lars Penning/dpa

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bank of America (BofA) espera que Volkswagen presente unos resultados del segundo trimestre en línea con las previsiones del mercado y mantenga, por el momento, sus objetivos para el conjunto de 2026, aunque considera que el fabricante alemán se situará previsiblemente en la parte baja de su rango de rentabilidad anual.

En un informe previo a la publicación de resultados, prevista para el próximo viernes 24 de julio, la entidad estima que el grupo obtendrá un margen operativo del 4,7% en el segundo trimestre, que se elevaría al 5,2% si se excluyen alrededor de 400 millones de euros en partidas extraordinarias relacionadas con el fin de la alianza con Bosch y ajustes en el valor residual de su división de servicios financieros.

El banco de inversión señala que la evolución del precio y de la mezcla de productos continuará siendo negativa por el deterioro del peso de determinadas regiones y marcas, así como por el aumento de la competencia tanto en Europa como en Estados Unidos. No obstante, prevé que el flujo de caja neto del negocio automovilístico se mantenga en terreno positivo, en torno a 500 millones de euros.

En este contexto, BofA considera que Volkswagen mantendrá sus previsiones de margen operativo de entre el 4% y el 5,5% para el ejercicio, así como su objetivo de generar entre 3.000 y 6.000 millones de euros de flujo de caja neto en el negocio de automoción, aunque su propia estimación sitúa el margen anual en el 4,1%.

El informe apunta, además, a que el fabricante podría afrontar una reestructuración más profunda de la prevista inicialmente. Según distintas informaciones publicadas por medios alemanes, el denominado plan 'Group Target Picture 2030' contemplaría el cierre progresivo de al menos cuatro plantas de producción, reducciones de capacidad y la creación de una estructura 'holding' para el grupo.

Según Bank of America, estas medidas podrían suponer costes extraordinarios de hasta 10.000 millones de euros, aunque también incrementarían significativamente la competitividad de Volkswagen y desbloquearían valor para los accionistas a medio plazo.

La entidad también destaca que el impacto de estos costes podría verse parcialmente compensado por la venta anunciada el pasado 25 de junio de Everllence, operación que, según sus estimaciones, podría generar una entrada de caja cercana a 7.000 millones de euros y una plusvalía por revalorización de hasta 3.800 millones de euros.

Como consecuencia de este escenario, Bank of America ha revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el periodo 2026-2028 y ha reducido el precio objetivo de las acciones preferentes de Volkswagen hasta los 90 euros, desde los 99 euros anteriores, y el de los títulos ordinarios hasta los 93 euros, frente a los 105 euros previos.

Pese a ello, la firma mantiene su recomendación de compra al considerar que la actual valoración bursátil de Volkswagen continúa siendo reducida y que el potencial derivado de la reestructuración no está plenamente reflejado en la cotización.