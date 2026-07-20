Archivo - BMW amplía la gama del nuevo iX3 con una versión de acceso que ofrece hasta 637 kilómetros de autonomía - FABIAN KIRCHBAUER - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

BMW ha ampliado la gama de su nuevo iX3 con la incorporación del BMW iX3 40, una nueva versión de acceso que acerca la tecnología de la plataforma Neue Klasse a un público más amplio mediante una combinación de autonomía, eficiencia, innovación tecnológica y dinamismo de conducción.

En el mercado español, el nuevo BMW iX3 40 tendrá un precio de partida aproximado de 63.650 euros. Su llegada a los concesionarios está prevista para este verano.

El BMW iX3 40 está equipado con un motor eléctrico síncrono de excitación independiente situado en el eje trasero --innovaciones tecnológicas estrenadas por el BMW iX3 50 xDrive y que ahora monta--, que le permitirán desarrollar una potencia de 235 kW (320 CV) y un par máximo de 500 Nm.

Asimismo, estas prestaciones le permitirán lograr una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. La configuración de propulsión trasera, según la compañía, favorece un comportamiento dinámico ágil y preciso.

MÁS DE 600 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

En el apartado tecnológico, el modelo incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios y la sexta generación de la tecnología BMW eDrive (Gen6), lo que permite una potencia de carga de hasta 300 kW. Además, equipa una batería de alto voltaje con una capacidad útil de 82,6 kWh, que ofrece una autonomía de hasta 637 kilómetros en ciclo WLTP, reforzando su capacidad para afrontar tanto los desplazamientos cotidianos como los viajes de larga distancia.

El nuevo iX3 40 también estrena una renovada experiencia digital a bordo con la última generación del BMW Intelligent Personal Assistant, impulsado por inteligencia artificial basada en lenguaje natural y comprensión contextual. Este sistema permite una interacción más intuitiva con el vehículo e incorpora funciones capaces de adaptarse a los hábitos del conductor mediante rutinas automatizadas.

Asimismo, la gama BMW iX3 amplía sus posibilidades de personalización con nuevas pinturas BMW Individual, llantas aerodinámicas de 21 pulgadas y nuevas opciones de confort y diseño para el habitáculo.