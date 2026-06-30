BMW convierte todas sus acciones preferentes en acciones ordinarias, con derecho a dividendo

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

BMW ha acordado este martes la conversión de todas las acciones preferentes sin derecho a voto en acciones ordinarias con derecho a voto, según aprobó la junta general anual de la compañía el pasado 13 de mayo conforme a la modificación de sus estatutos sociales.

De esta forma, el objetivo de convertir cerca de 55 millones de acciones preferentes en acciones ordinarias con derecho a voto, ha entrado en vigor tras su inscripción en el registro mercantil hoy mismo.

La conversión en custodia y en bolsa de las antiguas acciones preferentes se realizará automáticamente, sin que los accionistas tengan que realizar ninguna gestión, entre el 1 y el 3 de julio de 2026. La negociación y cotización de las acciones preferentes cesará este mismo 30 de junio. Los titulares de las 54.675.505 acciones preferentes anteriores pasarán a ser automáticamente titulares de acciones ordinarias, que tendrán derecho a dividendos a partir del 1 de enero de 2026.

El capital social de BMW, que asciende a aproximadamente 616 millones de euros, estará compuesto exclusivamente por acciones ordinarias, en comparación con la estructura anterior de un 91% de acciones ordinarias y un 9% de acciones preferentes.

La unificación en una sola clase de acciones con derecho a voto refleja el principio de gobierno corporativo reconocido internacionalmente de una acción, un voto. Además, esta conversión incrementa la flotación libre de las acciones ordinarias de BMW en aproximadamente un 19%.

Este mes se conmemora el centenario de la salida a bolsa de BMW. En junio de 1926, BMW cotizó por primera vez en las bolsas de Múnich y Berlín. Las acciones tenían un valor nominal de 1000 Reichsmarks, la moneda de Alemania por aquel entonces.