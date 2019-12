BMW y Daimler aumentan un 44%, hasta 90 millones, el número de usuarios de sus servicios de movilidad

Publicado 16/12/2019 11:57:54 CET

Las dos compañías concentran en tres las 'joint ventures' en las que colaborar para ofrecer servicios de movilidad en todo el mundo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos automovilísticos alemanes BMW y Daimler han experimentado un incremento del 44% en el número de usuarios de sus servicios de movilidad conjuntos, hasta un volumen cercano a 90 millones de personas en lo que va de 2019, según informaron ambas empresas en un comunicado.

El pasado mes de febrero, las dos empresas anunciaron un acuerdo de colaboración por el que crearían un total de cinco compañías conjuntas vinculadas a la movilidad, con una inversión de más de 1.000 millones de euros.

A través de esta cooperación, BMW y Daimler crearían cinco 'joint ventures': Reach Now (para servicios multimodales), Charge Now (para servicios de recarga), Free Now (pasa servicios de taxi), Park Now (para servicios de estacionamiento) y Share Now (para servicios de coche compartido).

Según datos de las dos empresas, desde comienzo de año casi 90 millones de personas utilizan los servicios de dichas 'joint ventures' en las áreas de 'car sharing', 'ride hailing', aparcamientos, recarga de vehículos eléctricos y servicios multimodales, que se ofrecen en más de 1.300 ciudades de todo el mundo.

No obstante, Daimler y BMW ha decidido reorganizar esta colaboración, con el objetivo de experimentar un crecimiento rentable y de amoldarse a las necesidades de los clientes. De esta manera, las compañías centrarán su cooperación en tres pilares, en lugar de los cinco anteriores, que serán Free Now, Share Now y Park Now y Charge Now.

"Como accionistas, creemos que la combinación de los servicios en tres pilares reforzará las 'joint ventures' y servirá para centrarse en un entorno altamente competitivo y de rápido crecimiento", aseguró el consejero delegado de Daimler Mobility, Franz Reiner.

2.000 MILLONES DE INGRESOS PARA FREE NOW

La firma de servicios de taxi y de alquiler de vehículos con conductor Free Now (anterior mytaxi) cerrará el año con una facturación de unos 2.000 millones de euros y con un incremento del 120% en el número de trayectos realizados en la comparativa con 2018, con 300 millones de recorridos en 18 países europeos y latinoamericanos.

Además, esta plataforma también integrará la oferta de movilidad multimodal de Reach Now, cuyos servicios son utilizados en la actualidad por más de 7 millones de personas en 20 ciudades de todo el mundo.

Por su parte, Share Now se dedica a los servicios de 'car sharing' y surgió de la combinación de car2go y Drive Now. Desde comienzos de año, esta firma ha contabilizado más de un millón de nuevos clientes.

La plataforma está en plena expansión internacional, tras iniciar las operaciones en París y Budapest este año, y su intención es estar en ciudades que aseguren crecimientos rentables a largo plazo. "Se está llevando a cabo una revisión para determinar donde podría ser necesaria una reorganización", aseguró.

De su lado, Charge Now es una 'joint venture' dedica a los servicios de recarga de vehículos eléctricos que da acceso al 85% de la red europea en 30 países, con más de 130.000 puntos de recarga. Park Now, por su parte, cuenta con 36 millones de clientes en Europa y Estados Unidos.