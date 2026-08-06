BMW gana 38,4 millones de euros en España en 2025 y factura un 4% más, por el incremento de sus ventas

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MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

BMW ha logrado un beneficio neto de 38,44 millones de euros en España en el año 2025, lo que supone una caída de sus ganancias de casi el 5% respecto al año anterior, según los datos del Registro Mercantil a los que ha podido acceder Europa Press a través de Informa.

No obstante, la facturación de la firma alemana en España ha superado los 2.500 millones de euros, un 4% más en términos interanuales. BMW cerró 2025 con 45.803 matriculaciones, creciendo en 619 unidades comercializadas respecto al año anterior.

Por áreas de negocio, los ingresos de la división automovilística crecieron un 4,43%, hasta 2.050 millones de euros, constituyéndose esta como la principal actividad de la compañía. Mientras, el segmento de motocicletas facturó 187 millones de euros, un 9,8% más que en 2024 y el área de recambios empeoró su cifra de negocio en un 1,53%.

Por su parte, el resultado de explotación ha sido de 47,3 millones de euros, una cifra inferior en un 20% a la alcanzada por BMW Ibérica al cierre de 2024.

De cara al ejercicio completo de 2026, BMW ha explicado que continuará centrando su estrategia en España en el desarrollo de la movilidad eléctrica, apoyándose en una gama cada vez más electrificada, con la comercialización de la iX3 y apoyándose en el buen desempeño comercial de sus principales modelos como el iX1 y el iX2.