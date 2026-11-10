BMW Group inicia la producción de la octava generación del Serie 3 en su sede de Dingolfing (Alemania) - BMW

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca BMW ha comenzado esta semana la producción en serie de la octava generación del BMW Serie 3 Berlina en su planta de Dingolfing (Alemania), según ha informado la compañía en un comunicado.

El inicio del montaje de este modelo icónico se enmarca dentro de una estrategia industrial compartida con la planta de Múnich, a las que el grupo ha destinado una inversión conjunta de alrededor de 1.000 millones de euros para adaptar sus instalaciones a las nuevas variantes de propulsión.

En concreto, la fábrica de Dingolfing asumirá el montaje de las versiones con motores de combustión y, a partir de 2027, incorporará las variantes híbridas enchufables. Por su parte, la planta de Múnich se encargará de la fabricación del BMW i3 100% eléctrico.

En la factoría de Dingolfing, la nueva berlina se ensambla en la nave 50 en una línea de producción compartida y flexible junto a los modelos Serie 4 y Serie 5.

Asimismo, el centro del grupo en Landshut suministrará componentes clave como cárteres, culatas de cuatro y seis cilindros, árboles de transmisión y elementos del interior.

El nuevo Serie 3 integra soluciones tecnológicas procedentes de la nueva arquitectura de la marca ('Neue Klasse'), incluyendo el sistema de visualización BMW Panoramic iDrive, una nueva arquitectura eléctrica y electrónica y asistentes avanzados de conducción.

"Estamos encantados de que la berlina BMW Serie 3 vuelva a Dingolfing. Con este modelo, incorporamos a nuestras estructuras de producción actuales un producto que integra tecnologías clave de la Neue Klasse", ha destacado el director de la planta de BMW Group en Dingolfing, Christoph Schröder.

El retorno de la berlina a Dingolfing recupera una tradición iniciada en 1980 con la primera generación del modelo (E21) y mantenida en distintas etapas hasta 2004, además de la producción del Serie 3 Gran Turismo entre 2013 y 2021.

Desde su lanzamiento al mercado en 1975, la marca ha comercializado alrededor de 18 millones de unidades del Serie 3 en todo el mundo, de las cuales más de 1,15 millones han salido de la línea de ensamblaje de Dingolfing.