BMW lanzará el M2 con sistema de tracción total M xDrive este verano por 101.500 euros en España

BMW M2 con sistema de tracción total M xDrive - BMW

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

BMW ha revelado este lunes el precio del nuevo M2 con sistema de tracción total M xDrive, que estará disponible en este deportivo compacto de altas prestaciones a finales de verano, con el inicio de su producción en agosto de este año en México para Europa, China y Alemania, por un precio de partida de 101.500 euros en España.

El nuevo modelo está equipado con un motor de seis cilindros en línea con tecnología BMW M TwinPower Turbo que desarrolla 353 kW (480 CV), ofreciendo una respuesta inmediata, una entrega de potencia lineal y un carácter claramente enfocado a las máximas prestaciones.

Con la incorporación del sistema M xDrive, el modelo amplía sus capacidades dinámicas al integrar un sistema de tracción total que distribuye la potencia entre ambos ejes de forma completamente variable. Este sistema mantiene una orientación prioritaria al eje trasero y solo conecta el eje delantero cuando las condiciones lo requieren, mejorando la tracción, la estabilidad y la capacidad de aceleración en cualquier situación.

El sistema trabaja en conjunto con el diferencial activo M y los sistemas de control dinámico para optimizar el comportamiento del vehículo, permitiendo además al conductor adaptar la configuración mediante el menú M Setup, incluyendo un modo 2WD para una experiencia de conducción más purista.

El nuevo BMW M2 con M xDrive tiene un consumo combinado de entre 10,4 y 10,3 l/100 km y unas emisiones de CO2 de entre 235 y 233 g/km según WLTP. La incorporación del sistema de tracción total M xDrive supone un incremento de aproximadamente 3.000 euros adicionales sobre el precio base del modelo.