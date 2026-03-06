Archivo - BMW logró en 2025 ser el mayor exportador de coches por valor en EEUU con casi 200.000 unidades - BMW - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW volvió a liderar en 2025 las exportaciones de automóviles por valor en Estados Unidos, según datos del Departamento de Comercio estadounidense. La planta que la compañía alemana tiene en Spartanburg, en Carolina del Sur, exportó durante el último año cerca de 200.000 vehículos de la gama BMW X, alcanzando un valor total aproximado de 9.000 millones de dólares (7.770 millones de euros).

En 2025, la planta de Spartanburg produjo 412.799 modelos BMW X, el tercer mayor volumen de producción en los 32 años de historia de la factoría. Aproximadamente la mitad de los vehículos fabricados se destinan a mercados internacionales, con envíos a cerca de 120 países.

Este resultado refuerza la posición de BMW como principal exportador de automóviles por valor en el país durante más de una década. Desde 2014, la compañía ha distribuido casi tres millones de vehículos fabricados en Estados Unidos, con un valor acumulado de 113.000 millones de dólares, según reporta la compañía.

"La planta de Spartanburg se enorgullece de ser el mayor exportador de automóviles por valor en Estados Unidos, una distinción que subraya nuestro compromiso tanto con el Estado de Carolina del Sur como con la fortaleza económica del país", señaló el presidente y director ejecutivo de BMW Manufacturing en Spartanburg, Robert Engelhorn.

El miembro del consejo de administración de BMW responsable de Producción, Milan Nedeljkovic, ha subrayado que "el libre comercio y los mercados abiertos permiten el crecimiento y la prosperidad", destacando además el papel clave de las redes regionales de proveedores.

La planta de Spartanburg es la mayor planta del Grupo BMW en el mundo, con más de 1.500 vehículos ensamblados cada día gracias a sus más de 11.000 empleados que operan en la sede. También es un elemento clave de la red global de producción de la compañía, ya que aproximadamente el 50% de su producción se envía a cerca de 120 mercados globales.