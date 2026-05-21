Archivo - BMW nombra consejero delegado en Brasil a Gonzalo Sanjuán a partir de septiembre - @LAIDEA.ES - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

BMW ha acordado el nombramiento de Gonzalo Sanjuán como su nuevo consejero delegado en Brasil, efectivo a partir del 1 de septiembre de este año, reportando directamente a Maru Escobedo, quien fue nombrada presidenta y consejera delegada de BMW en Latinoamérica el 1 de marzo de 2026.

La trayectoria de Sanjuán en BMW comenzó en 2002 como becario de marketing. Su extensa carrera en la firma incluye posiciones de liderazgo en marketing, ventas y estrategia para las marcas BMW y Mini.

Antes de su nombramiento como consejero delegado de BMW, Sanjuán se desempeñó como director de Marketing de BMW España desde 2021, donde contribuyó de manera significativa al desarrollo de la marca y al desempeño del mercado. De 2017 a 2021 lideró el Clúster de Ventas y Marketing para el sur de Europa de Mini, con sede en Alemania, supervisando iniciativas estratégicas en múltiples países.

Su carrera en Mini España se inició como director de Ventas y Estrategia (2012-2017) y responsable del área de Ventas (2011-2012). También ocupó diversos cargos en BMW Motorrad España, entre ellos director de Ventas (2009-2011) y director de Producto (2007-2009).

En el ámbito académico, Sanjuán es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense, posee un Máster en Marketing y Gestión Comercial por ESIC y completó un programa de liderazgo en la London Business School.

Maru Escobedo dio la bienvenida a Sanjuán en su nuevo cargo, expresando plena confianza en su liderazgo: "Doy una cálida bienvenida a Gonzalo Sanjuán mientras asume este rol clave para BMW Brasil", ha declarado.

Por su parte, Sanjuán se ha mostrado "muy honrado y entusiasmado" de liderar BMW Brasil. "Brasil es un país vibrante, con clientes apasionados. Mi enfoque estará en acelerar nuestro camino hacia las tecnologías Neue Klasse, reforzar nuestro liderazgo en el segmento premium y ofrecer experiencias inigualables a nuestros clientes y socios", ha defendido.