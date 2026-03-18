BMW revela el nuevo i3, su berlina eléctrica con hasta 900 km de autonomía y carga ultrrápida de 400 kW - BMW

MUNICH, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán BMW ha presentado el nuevo BMW i3, el segundo modelo de su plataforma Neue Klasse, con el que la compañía pretende dar un salto tecnológico en electrificación, digitalización y sostenibilidad frente a sus rivales dentro del segmento de marcas 'premium'.

El modelo, completamente eléctrico y basado en la icónica Serie 3 de la compañía alemana, incorpora la sexta generación de tecnología eDrive, una arquitectura electrónica renovada y avances significativos en autonomía y rendimiento.

El BMW i3 50 xDrive, versión inicial del modelo, alcanzará una potencia de 345 kW (469 CV) y un par máximo de 645 Nm gracias a dos motores eléctricos --uno en cada eje--. Gracias a su plataforma de 800 voltios, este modelo ofrecerá una autonomía de hasta 900 kilómetros, según datos provisionales bajo ciclo WLTP.

Entre sus principales innovaciones, destaca su sistema de carga rápida de hasta 400 kW en corriente continua, que permitirá recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos, lo que le permitirá competir en tiempos de carga con algunas marcas asiáticas. Además, incorpora la función de carga bidireccional (Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home y Vehicle-to-Grid). Además, dispondrá de una carga máxima en corriente alterna de hasta 22 kW.

PRODUCCIÓN ALEMANA Y LLEGADA AL MERCADO A FINALES DE AÑO

Durante décadas, la Serie 3 de BMW ha sido sinónimo de puro placer de conducción en todo el mundo. En este emblemático modelo de BMW, la deportividad, la precisión en la conducción y el confort en largas distancias han sido sus señas de identidad. Ahora, con la llegada de su actualización dentro de la 'Neue Klasse', buscará llevar estas mismas cualidades a la movilidad eléctrica.

"Hoy damos un paso importante en una era completamente nueva para BMW. El nuevo Serie 3 lleva nuestra neue Klasse al corazón de la marca. Para 2027 lanzaremos un total de 40 modelos nuevos o actualizados que se beneficiarán de la nueva generación Neue Klasse", ha expresado el consejero delegado de BMW Group, Oliver Zipse, en la presentación oficial del modelo en Múnich.

La producción del nuevo BMW i3 comenzará en agosto de 2026. Las primeras entregas están previstas para otoño del mismo año. Igualmente, el próximo año, la factoría producirá exclusivamente todos los modelos eléctricos de la 'Neue Klasse'.

DISEÑO CON ADN BMW Y NUEVA ARQUITECTURA INTELIGENTE

En el plano estético, el modelo mantiene las proporciones clásicas de BMW con un diseño de "2,5 volúmenes", larga distancia entre ejes y voladizos cortos. En concreto, esta berlina del segmento D presenta unas medidas de 4,76 m de largo, 1,86 m de ancho, 1,85 m de alto y una batalla de 1,90 metros que le hacen ser un modelo exclusivo, a la par que dinámico y compacto.

El frontal combina la parrilla característica con una nueva firma lumínica, así como unos costados con líneas más deportivas y con los agarradores de las puertas escondidos.

Mientras, el interior apuesta por un enfoque digital, minimalista y orientado al conductor. El habitáculo incorpora materiales sostenibles, amplias opciones de personalización y tecnologías como el Head-Up Display 3D y una pantalla central de 17,9 pulgadas.

"FRENADA MÁS SUAVE DE LA HISTORIA"

BMW ha creado para este modelo el nuevo sistema 'Soft-Stop' con el que prometen el "proceso de frenado más suave de la historia de BMW. Esta tecnología permitirá que los motores eléctricos hagan que el nuevo BMW i3 desacelere suavemente, sin sacudidas ni ruidos de frenado.

En la conducción diaria, el freno de recuperación se encarga de casi todas las operaciones de frenado en el BMW i3. El freno clásico solo se utiliza para la conducción deportiva o el frenado de emergencia.

La nueva batería de alto voltaje, de perfil plano , permite un centro de gravedad bajo. De serie, el BMW i3 cuenta con una suspensión con amortiguadores dependientes de la carrera. Además del eje delantero con puntales de muelle de dos articulaciones, cuenta con un nuevo eje trasero de cinco brazos para entregar una conducción más dinámica y cómoda al volante.

Este modelo igualmente incorporará el acabado adicional M Sport, el más deportivo de la marca alemana, que permitirá equipar este modelo con una tracción a las cuatro ruedas.