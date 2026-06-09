Bolt, Pony.ai y Stellantis lanzan un programa piloto de movilidad autónoma en Luxemburgo

Bolt, Pony.Ai y Stellantis lanzarán un programa piloto de movilidad autónoma en Luxemburgo - STELLANTIS
MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de movilidad Bolt, la compañía tecnológica especializada en conducción autónoma Pony.ai y el fabricante automovilístico Stellantis han anunciado el lanzamiento de un programa de pruebas de movilidad autónoma en Luxemburgo con el objetivo de avanzar en el desarrollo y despliegue de soluciones de transporte sin conductor en Europa.
La iniciativa permitirá validar la seguridad, el rendimiento y la preparación regulatoria de los vehículos autónomos de séptima generación (Gen-7) desarrollados por Pony.ai en condiciones reales de circulación, aprovechando el entorno favorable que Luxemburgo ofrece para la experimentación con nuevas tecnologías de movilidad.
El proyecto contará con una furgoneta mediana basada en la plataforma L4-Ready Platform de Stellantis, diseñada para facilitar la implantación escalable de vehículos autónomos de nivel 4, capaces de operar sin intervención humana en determinadas condiciones.
Las tres compañías trabajan ya en la preparación de este denominado "living lab" o laboratorio vivo, una iniciativa que permitirá probar tecnologías y procesos operativos vinculados a la movilidad autónoma en entornos urbanos reales.
Entre los aspectos que serán objeto de análisis figuran el despliegue de vehículos, la integración con plataformas de transporte de pasajeros, la gestión de flotas y la coordinación con las autoridades reguladoras.
La alianza combina la experiencia de Bolt en plataformas de movilidad y servicios de transporte bajo demanda, la capacidad de ingeniería y fabricación de Stellantis y la tecnología de conducción autónoma desarrollada por Pony.ai. Cabe recordar que estas tres compañías ya anunciaron previamente sus proyectos de inversión conjunta hacia el desarrollo de la movilidad autónoma.
Para Bolt, este proyecto supone su primer programa piloto de movilidad autónoma y un nuevo paso dentro de su estrategia para extender este tipo de servicios en ciudades europeas mediante la colaboración con distintos socios tecnológicos.
"La tecnología de movilidad autónoma ya está transformando el transporte en todo el mundo, y como la única plataforma de transporte independiente y fundada en Europa que compite a nivel mundial, queremos estar a la vanguardia de la ampliación de esta tecnología revolucionaria en Europa", ha expresado el CEO y fundador de Bolt,Markus Villig, tras el anuncio.
El director de Ingeniería y Tecnología de Stellantis, Ned Curic, ha destacado que la movilidad autónoma puede contribuir a hacer el transporte "más accesible y asequible para los clientes", al tiempo considera la iniciativa un avance dentro de su estrategia global de movilidad autónoma basada en plataformas preparadas para vehículos de nivel 4.
En este sentido, aseguró que la colaboración con socios tecnológicos como Bolt o Pony.ai permitirá acelerar la incorporación de servicios de movilidad sin conductor a la vida cotidiana de forma segura, eficiente y sencilla para los usuarios.
Por su parte, el fundador y consejero delegado de Pony.ai, James Peng, ha afirmado que el marco regulatorio del país constituye una base sólida para las pruebas de movilidad autónoma en Europa y señaló que el proyecto permitirá validar "la tecnología de la compañía en escenarios de tráfico locales".