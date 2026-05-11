Publicado 11/05/2026 10:20

Bosch factura 2.529 millones de euros en España en 2025, un 2,1% más, pese a la inestabilidad global

Planta de Bosch en Madrid
Planta de Bosch en Madrid - BOSCH

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Bosch ha alcanzado unas ventas netas totales en España, incluyendo la facturación de las empresas no consolidadas y los suministros internos a las sociedades filiales, de 2.529 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 2,1% en comparación con el año anterior, pese a la inestabilidad global de los principales mercados en los que opera la compañía.

Por su parte, las ventas consolidadas de la compañía en el mercado local registraron una caída del 2,7%, alcanzando los 2.420 millones de euros.

"Si bien 2025 fue un año difícil, logramos aumentar las ventas netas totales gracias a nuestro compromiso local y a nuestra estrategia global. Este éxito es el resultado de nuestro profundo compromiso con la innovación, del esfuerzo y dedicación de nuestra talentosa plantilla en España y de la adquisición estratégica del negocio de climatización de Johnson Controls", ha afirmado el presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja.

La plantilla de Bosch España creció en unas 400 personas, un 4,7%, hasta alcanzar los 8.300 empleados, como consecuencia de la adquisición de Johnson Controls, que incluye una planta de producción en Vacarysses (Barcelona).

PERSPECTIVAS PARA 2026

De cara a 2026, Bosch España cree que la débil evolución económica de 2025 continuará en el presente ejercicio. A pesar de ello, la compañía prevé un desarrollo estable de sus ventas a terceros en el país.

La compañía de tecnología y servicios prevé un crecimiento de ventas de entre el 2% y el 5% y un margen Ebit operativo de entre el 4% y el 6% para 2026.

"Bosch puede construir el futuro, incluso en condiciones adversas. 2026 será un año de avances", ha afirmado el presidente del consejo de administración de Bosch, Stefan Hartung.

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