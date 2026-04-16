Bosch prevé elevar sus ventas hasta un 5% en 2026 y lograr un margen Ebit de entre el 4% y el 6%

Bosch - BOSCH

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía de tecnología y servicios Bosch prevé para 2026 un crecimiento de ventas de entre el 2% y el 5%, junto con un margen Ebit operativo de entre el 4% y el 6%.

A pesar de los importantes retos, Bosch alcanzó en 2025 unos ingresos por ventas de 91.000 millones de euros, ligeramente por encima del año anterior, mientras que el margen Ebit operativo se situó en el 2%, por debajo del año anterior (fue del 3,5% en 2024).

Bosch considera que la debilidad económica de 2025 continuará durante el ejercicio actual. "Es probable que los altos niveles de incertidumbre, debidos principalmente a los acontecimientos geopolíticos y a los efectos aún impredecibles de la guerra en Oriente Medio, sigan afectando a la inflación y a la producción económica mundial", ha manifestado.

El Grupo Bosch quiere aprovechar las oportunidades de crecimiento en sus mercados globales durante el ejercicio 2026, apoyándose plenamente en su capacidad innovadora. Las inversiones necesarias en áreas estratégicas seguirán en unos niveles elevados, similares a los de los últimos años.

En este contexto, y como medida de precaución financiera y ante las oportunidades estratégicas, Bosch ha decidido ampliar su margen de actuación. Así, por primera vez, la compañía publicará estados financieros consolidados intermedios y un informe de gestión semestral. Esto le permitirá emitir instrumentos financieros, como bonos, de forma más flexible a lo largo del año.

"De este modo, mejoramos nuestro acceso a los mercados de capitales, aunque ya contamos con una sólida capacidad de autofinanciación", ha explicado el director financiero de Bosch, Markus Forschner.

A su vez, Bosch considera que reforzar el liderazgo en innovación es un factor clave para ampliar su negocio y para implementar la Estrategia 2030, que prevé situar a la compañía entre los tres principales proveedores en sus mercados clave.