Bosch suministrará motores eléctricos a Mercedes-Benz hasta el año 2030

Bosch - BOSCH

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Bosch suministrará motores eléctricos para la próxima generación de sistemas de propulsión de Mercedes-Benz hasta el año 2030 con el fin de "reforzar su papel como socio tecnológico clave en la transición hacia una movilidad eléctrica más eficiente, escalable y accesible a nivel global".

El acuerdo, que contempla el suministro de grandes volúmenes de estos sistemas destinados a los futuros vehículos eléctricos del fabricante premium, refuerza la colaboración estratégica entre ambas compañías en el ámbito de la electrificación.

"Ofrecemos soluciones de propulsión eléctrica para todos los mercados del mundo. Nuestra capacidad para desarrollar y fabricar tecnología compleja a gran escala es un factor decisivo para nuestros clientes", ha destacado el presidente de Bosch Mobility, Markus Heyn.

Los motores eléctricos de Bosch se caracterizan por alcanzar niveles de eficiencia de hasta el 98% y por su elevada densidad de potencia, gracias en gran medida a una avanzada tecnología de bobinado.

Estos sistemas integran además un innovador sistema de refrigeración del rotor por aceite, que optimiza la disipación del calor y mejora el rendimiento global. A ello se suma una arquitectura de plataforma escalable que permite adaptar la longitud del motor en función de la potencia requerida.

Esta flexibilidad facilita su integración en distintas plataformas y configuraciones de eje, permitiendo a los fabricantes optimizar el diseño de sus vehículos y reducir costes. El resultado es un sistema de propulsión más compacto, ligero y eficiente, con menores necesidades de espacio y un coste total optimizado.

Actualmente, unos siete motores eléctricos salen cada minuto de las líneas de producción de Bosch en todo el mundo. La compañía cubre toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica, desde los semiconductores --como chips de carburo de silicio-- hasta sistemas completos de propulsión.

A sus soluciones de e-axle se suman los sistemas integrados "X-in-1", que agrupan en un único sistema compacto componentes como el motor eléctrico, la electrónica de potencia, la transmisión y la gestión energética.