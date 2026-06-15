BYD alcanza 50.000 matriculaciones en España en apenas tres años y medio en el mercado

BYD Atto 2 - BYD

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

BYD ha alcanzado las 50.000 unidades matriculadas en España tras tres años y tres meses desde el inicio de sus operaciones en el país, lo que posiciona a la compañía tecnológica como la firma de nuevo cuño que más rápido ha completado este hito en la historia reciente de la automoción en el mercado nacional.

La unidad número 50.000, un BYD DolphinG DM-i con acabado Boost en color Orange Sunset, ha sido entregada a su nuevo propietario en el concesionario BYD Granada. BYD ha alcanzado las 50.000 unidades exclusivamente con vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables con tecnología DM-i, con una completa gama de vehículos compuesta por 13 modelos y 11 carrocerías.

"Este éxito comercial, demuestra que el cliente español no sólo está preparado para la electromovilidad, sino que confía plenamente en la propuesta tecnológica de BYD, con unos modelos que despuntan por sus innovadoras tocologías al alcance de muchos, completos equipamientos de seguridad y confort de serie y por su calidad", ha destacado la marca de origen asiático.

BYD batió su récord histórico mensual de matriculaciones en España al registrar 4.518 unidades en mayo, un 85,9% más que en el mismo mes del año anterior. La compañía alcanzó una cuota del 18,8% en el mercado de vehículos enchufables durante mayo y mantuvo asimismo el liderazgo en el acumulado del año, con 17.987 matriculaciones y una cuota del 17,1%, lo que supone un incremento del 131% respecto a los cinco primeros meses de 2025.

Estos datos le permiten estar en el 'top 15' de marcas con más ventas de todas las que operan en España (con apenas poco más de 2.000 unidades menos que marcas como Audi o BMW) y la segunda marca china por detrás de MG.