BYD apuesta por la última tecnología en seguridad en sus nuevos modelos como Atto 2 DM-i y Atto 3 EVO - BYD

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística china BYD ha reforzado su apuesta por democratizar la seguridad avanzada en el automóvil al incorporar de serie tecnologías de protección activa y pasiva en todos sus modelos y acabados, desde los vehículos urbanos de acceso hasta sus modelos de mayor tamaño y sofisticación.

La compañía asegura que todos sus procesos, desde el desarrollo hasta el servicio posventa, se rigen por sistemas de control destinados a garantizar la fiabilidad de sus soluciones tecnológicas y reforzar la protección de los usuarios.

En este contexto, el BYD Dolphin Surf se posiciona como uno de los principales exponentes de esta filosofía, según la firma, pese a tratarse de un modelo del segmento A, que suelen tener un menor volumen de acabados por norma general. También presentan las últimas novedades de equipamientos modelos como Atto 2 DM-i o el Atto 3 EVO, que han llegado en los últimos meses al mercado nacional.

En concreto, Dolphin Surf incorpora de serie un conjunto de asistentes de conducción y elementos de protección propios de segmentos superiores, consolidándose además como uno de los referentes en seguridad dentro del segmento A tras obtener la máxima calificación de cinco estrellas Euro NCAP.

Además, la firma asiática destaca que actualmente cuenta con ocho modelos reconocidos con cinco estrellas Euro NCAP, entre ellos el BYD Sealion 7, el BYD Seal U o el BYD Tang.

BYD incorpora en toda su gama un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) destinados a prevenir accidentes y mejorar la seguridad en circulación.

Entre las tecnologías disponibles de serie figuran el frenado automático de emergencia (AEB), el aviso de colisión frontal (FCW), el frenado inteligente (IPB), el control de crucero adaptativo (ACC/ICC), el asistente de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA), el asistente de cambio de carril (LDA), el reconocimiento de señales de tráfico (TSR) y el control inteligente del límite de velocidad (ISLC).

A ello se suman sistemas de monitorización del conductor y detección de fatiga, capaces de analizar posibles distracciones o signos de cansancio mediante cámaras y sensores integrados en el vehículo.

BLADE BATTERY Y ESTRUCTURA REFORZADA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

En materia de seguridad pasiva, la compañía destaca el desarrollo de su tecnología Blade Battery, integrada en todos los modelos comercializados por BYD en España.

Esta batería forma parte de la arquitectura estructural del vehículo en los modelos más recientes gracias a la plataforma e-Platform 3.0 y la tecnología Cell to Body (CTB), donde la batería se integra al chásis para mejorar la capacidad de absorción ante impactos.

Según la compañía, la Blade Battery ha sido desarrollada para ofrecer una elevada estabilidad térmica, incluso en pruebas extremas como el Nail Penetration Test, además de una vida útil superior a los 5.000 ciclos de carga.

La estructura de protección se complementa con el uso de aceros de alta resistencia y con un equipamiento de seguridad que incluye, desde los modelos de acceso, al menos seis airbags, cinturones con pretensor y limitador de fuerza y anclajes Isofix e i-Size de alta resistencia.