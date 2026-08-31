BYD cae un 5% en Bolsa tras recortar su beneficio un 20% en el primer semestre

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MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de BYD en la Bolsa de Hong Kong han retrocedido más de un 5% en Bolsa este lunes después de informar que el beneficio neto atribuido a los accionistas durante el primer semestre de 2026 ha sido de 12.325 millones de yuanes (unos 1.574,7 millones de euros al cambio actual), lo que supone una caída del 20,54% respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, cada título de la firma asiática se cotizaba a un precio de 87,30 yuanes (11,18 euros) al cierre de la sesión bursátil de este lunes.

El fabricante chino de vehículos eléctricos y de nuevas energías atribuye el descenso del beneficio principalmente a la reducción del negocio de vehículos de nueva energía y a las pérdidas derivadas de las variaciones de los tipos de cambio.

Mientras, los ingresos de la compañía china se situaron en 344.815 millones de yuanes (unos 44.057,2 millones de euros), un 7,13% menos. El negocio de automóviles y productos relacionados generó 275.341 millones de yuanes de ingresos (35.178 millones de euros), un 8,98% menos, y representó cerca del 80% de la facturación del grupo.

La actividad internacional alcanzó los 181.300 millones de yuanes (23.164,5 millones de euros) mientras que el grupo registró unas ventas de vehículos de nuevas energías de aproximadamente 1,81 millones de unidades durante el periodo.