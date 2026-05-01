BYD evita la emisión de 46 millones de toneladas de CO2 en 2025 por su estrategia de electrificación

Fábrica de BYD - BYD

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

BYD ha evitado la emisión de 46,6 millones de toneladas de CO2 con la comercialización de más de 4,6 millones de vehículos enchufables (NEV) en 2025, lo que equivale a haber plantado 780 millones de árboles a nivel mundial.

Así lo recoge el Informe de Sostenibilidad 2025 presentado por el grupo automovilístico chino, un documento que detalla los avances de la compañía en su hoja de ruta hacia un futuro libre de emisiones, apoyándose en la innovación tecnológica para dar respuesta a los desafíos climáticos globales.

Este informe, publicado anualmente desde hace 15 años, ofrece un balance exhaustivo de la gestión ambiental, social y de gobernanza (ESG) de la compañía. En el ejercicio 2025, BYD ha acelerado sus objetivos de sostenibilidad, integrando la eficiencia operativa con un impacto social positivo en los más de 100 mercados donde opera.

De su lado, la inversión en I+D alcanzó los 63.400 millones de yuanes (aproximadamente 7.937 millones de euros), lo que supone un 7,89% de los ingresos operativos, manteniendo una alta proporción de inversión en investigación y desarrollo.

Esta inversión en I+D ha permitido a la compañía contar con una plantilla de 120.000 ingenieros. Este equipo de talento es el responsable de mantener a BYD a la vanguardia tecnológica.

A su vez, BYD ha destinado 3.000 millones de yuanes (376 millones de euros aproximadamente) a su Fondo de Caridad Educativa, centrado en becas y programas de divulgación científica en colaboración con 127 universidades.

HOJA DE RUTA HACIA 2030

De cara al futuro, BYD ha fijado objetivos intermedios ambiciosos para consolidar su impacto global. Para 2026, prevé que el 60% de sus proveedores hayan superado evaluaciones de sostenibilidad, elevando esta exigencia al 90% para 2030.

Además, la compañía se ha comprometido a reducir en un 50% la intensidad de sus emisiones de carbono en sus operaciones propias respecto a los niveles de 2023, además de asegurar que el 100% de su plantilla haya recibido formación específica en ESG y derechos humanos.

Estos objetivos marcan el paso para la transformación a la movilidad sostenible y en el cumplimiento del compromiso de BYD de alcanzar la neutralidad en carbono en toda su cadena de valor para 2045.