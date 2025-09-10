BYD lanza 'BYD Certified', el programa para adquirir vehículos de ocasión certificados

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

BYD ha anunciado el lanzamiento de 'BYD Certified', un nuevo programa diseñado para que adquirir un coche de ocasión sea tan fácil y seguro como comprar uno nuevo, según ha informado este miércoles la firma.

El nuevo servicio estará disponible a través de plataformas online y de los puntos de venta autorizados de BYD a partir de octubre de 2025. Está diseñado para aumentar la confianza y ofrecer tranquilidad a quienes se unen al mercado de los vehículos enchufables, recurre a una lista de comprobación para revisar cada vehículo y cuenta con el respaldo de una gama de garantías posventa, así como con una ampliación de la conectividad de datos.

'BYD Certified' se basa en una inspección de 179 puntos que incluye evaluaciones del rendimiento técnico junto con registros verificados de los vehículos, con el apoyo de la colaboración de instituciones externas autorizadas para garantizar la imparcialidad en el proceso de certificación.

Además de un mayor nivel de información para el comprador, BYD Certified ofrece una gama completa de garantías, lo que supone una tranquilidad total para los clientes y les permite disfrutar de la compra de su coche de ocasión como si fuera uno nuevo.

Estos paquetes incluyen una garantía oficial del vehículo de al menos un año o 20.000 kilómetros, una garantía de la batería durante ocho años o 200.000 kilómetros, dos años de servicio de asistencia en carretera en toda Europa activo 24 horas al día y 7 días a la semana y dos años de conectividad de datos para el vehículo.

'BYD Certified' también utiliza un nuevo algoritmo patentado para evaluar el estado de la batería, que aprovecha los datos del vehículo para realizar un análisis inteligente del estado de la misma. Esta tecnología proporciona una evaluación completa de la capacidad de la batería y los patrones de uso, y utiliza estos datos para ofrecer puntuaciones precisas sobre la capacidad y el estado general.

Como parte de este proceso, todos los coches vendidos a través de 'BYD Certified' tienen garantizado un estado de salud (SOH) de la batería de al menos el 90%, lo que supone una garantía adicional para los clientes.

"Los clientes que estén considerando adquirir un BYD de ocasión certificado tendrán la tranquilidad de contar con la cobertura de la garantía y los servicios de datos que les ayudarán a disfrutar de nuestras tecnologías integradas en el vehículo, como si hubieran comprado un modelo nuevo. Este paquete global generará una confianza real en los consumidores", ha destacado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.