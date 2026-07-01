BYD lidera el mercado híbrido enchufable hasta junio con el Atto 2 y el Seal en las dos primeras plazas

Archivo - BYD lidera el mercado híbrido enchufable en abril con el el Atto 2 y el Seal en las dos primeras plazas- BYD - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca BYD se mantiene como la firma con más ventas de modelos híbridos enchufables en España en el primer semestre, con el Atto 2 y BYD Seal U-DMi como los modelos con más ventas, con un total de 6.532 unidades para el primero --que apenas lleva meses en el mercado-- y 6.025 unidades para el segundo (con un aumento del 39% en términos interanuales).

Estos datos se apoyan en el fuerte rendimiento de los dos modelos en el pasado mes de junio cuando también consolidaron las dos primeras plazas en el mercado PHEV con 1.673 y 1.049 entregas (un crecimiento del 13,1% para el Seal U), respectivamente.

En tercera posición del semestre se ha situado el Toyota C-HR. El modelo japonés ha presentado 4.158 matriculaciones en este periodo, lo que supone un 15,4% menos que los datos de hace un año, aunque le sirven para posicionarse por delante de otros rivales como el 'español' Ford Kuga, que logró 3.632 operaciones (+2%) --711 unidades en junio, un 17,8% menos-- y del Mercedes Clase GLC, con 3.385 entregas y una subida del 34%.

EL EBRO S700, SEXTO HÍBRIDO ENCHUFABLE MÁS COMPRADO

Ebro empieza a ser una realidad para los conductores españoles que buscan una conducción prolongada sin necesidad de recarga o repostaje. Los datos demuestran que el Ebro S700 es el sexto modelo más adquirido en este mercado PHEV, con 2.641 anotaciones, multiplicando por seis (+548%) sus datos con respecto a finales de junio de 2025.

A destacar el mes de junio, donde el modelo que se configura en la Zona Franca de Barcelona fue el tercer vehículo más comercializado del mercado, con 862 disposiciones, casi cuadruplicando sus cifras de hace un año (+290%).

Igualmente, ha superado a modelos como el Omoda 7 de la firma china, que cerró el semestre con 2.465 entregas, al BMW X1 que anotó 2.335 entregas (62,9% más), al Mercedes Clase GLA que comercializó 2.327 unidades (+48,3%), o al Omoda 9 que finalizó los primeros seis meses con 2.155 ventas (con un aumento multiplicado por ocho del 713%).