BYD matricula casi 2.000 vehículos en enero, un 64,4% más, y logra una cuota de mercado del 13,6%

BYD Seal U DM-I - BYD

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

BYD ha matriculado un total de 1.960 nuevos vehículos en el primer mes del año en el mercado español, lo que supone un incremento del 64,4% respecto a enero de 2025 y una cuota de mercado equivalente al 13,6%.

De esta forma, uno de cada diez nuevos vehículos matriculados en España en enero han sido de la firma china BYD, que se ha situado como la marca líder en matriculaciones de coches 100% eléctricos, con 1.039 unidades entregadas y una cuota de mercado del 16,1%, lo que supone una mejora del 29,7% respecto al mismo mes de 2025.

Uno de los grandes protagonistas del mes de enero ha sido el BYD Seal U, que en sus versiones 100% eléctrica e híbrida enchufable DM-i, se ha posicionado como el vehículo enchufable más vendido del mercado español. Con un total de 735 unidades matriculadas, el modelo ha registrado un crecimiento del 70,9% respecto a las cifras obtenidas en enero del año anterior.

Solo en el segmento de híbridos enchufables, el BYD Seal U ha sido el modelo más vendido en enero en España en el mercado de turismos híbridos enchufables, con un total de 679 unidades matriculadas, lo que equivale a un incremento de las comercializaciones del 73,66% respecto al mismo mes del año anterior.

El BYD Dolphin Surf continua con el ritmo que ha marcado desde su lanzamiento en mayo de 2025 y, con 289 unidades matriculadas, se ha colocado como el tercer modelo 100% eléctrico más vendido en España en el primer mes del año.

"BYD inicia 2026 consolidando su liderazgo en movilidad enchufable en España, apoyándose en una gama cada vez más competitiva que se ampliará inminentemente con el lanzamiento comercial del BYD ATTO 2 DM-i; así como en la creciente confianza de los clientes españoles en una propuesta de marca que permite que las últimas tecnológicas sean accesibles y estén totalmente adaptadas a las necesidades reales del mercado", ha destacado la firma.