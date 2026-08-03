BYD matricula casi 3.900 vehículos en julio en España y supera su récord de ventas de todo 2025

BYD Dolphin G - BYD

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

BYD ha alcanzado un nuevo hito en julio, con 3.898 matriculaciones de vehículos enchufables, lo que le permite alcanzar un acumulado de 26.757 unidades en los siete primeros meses de 2026, superando el volumen total registrado durante todo el ejercicio 2025 (25.552 unidades).

En el acumulado de 2026, BYD alcanza una cuota del 16,1% en el mercado de vehículos enchufables, lo que representa un crecimiento del 116,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La marca repite por quinto mes consecutivo como la sexta más vendida en este canal tras registrar 2.792 matriculaciones durante julio, logrando un 5,3% de cuota de mercado y un crecimiento del 54,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Durante julio, la marca ha liderado las ventas de vehículos 100% eléctricos en España con 1.526 matriculaciones, una cuota del 14,2% y un crecimiento del 7,5% respecto al mismo mes del año anterior. Gracias a estos resultados, BYD asciende también hasta la primera posición en el acumulado de 2026, con 10.586 matriculaciones, una cuota del 14,3% y un crecimiento del 57,9% frente a los siete primeros meses de 2025.

En el mercado de híbridos enchufables, BYD lidera las matriculaciones de julio con 2.372 unidades, una cuota del 16,3% y un crecimiento del 221,4% respecto al mismo mes de 2025. Este liderazgo se consolida también en el acumulado anual, donde BYD suma 16.171 matriculaciones, una cuota del 17,6% y un crecimiento del 186,4%.

La gama híbrida enchufable de BYD continúa siendo la gran protagonista del mercado español. Durante julio, el BYD Atto 2 DM-i vuelve a situarse como el híbrido enchufable más vendido de España, con 1.088 matriculaciones y una cuota del 7,5%. Su liderazgo se mantiene también en el acumulado del año, donde alcanza 7.620 unidades matriculadas y una cuota del 8,3%, consolidándose como el PHEV favorito de los conductores españoles durante 2026.

El buen momento de la gama DM-i se completa con la excelente acogida del nuevo DOLPHIN G DM-i, que durante su primer mes completo de comercialización ha logrado entrar directamente en el 'top 10' de híbridos enchufables más vendidos en España, con 317 matriculaciones y una cuota del 2,2%.

ELEVA SUS VENTAS EN JULIO A NIVEL GLOBAL

A nivel global, BYD ha vendido 419.211 vehículos en julio, un 21% más que en el mismo mes del año anterior, con incrementos tanto entre los modelos 100% eléctricos como entre los híbridos enchufables.

Sin embargo, en el acumulado del año, BYD registra una caída de las ventas del 10,54%, quedándose por encima de las 2,22 millones de unidades matriculadas.