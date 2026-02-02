El BYD Seal U, el Toyota C-HR y el Mercedes Clase GLC, los híbridos enchufables más vendidos de enero

Archivo - BYD Seal U - BYD - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BYD Seal U ha sido el modelo más vendido en enero en España en el mercado de turismos híbridos enchufables, con un total de 679 unidades matriculadas, lo que equivale a un incremento de las comercializaciones del 73,66% respecto al mismo mes del año anterior.

Muy cerca, en segunda posición, se ha situado el Toyota C-HR, con 655 matriculaciones (más que en diciembre) y un aumento de las mismas del 3,97% interanual. El tercer lugar ha sido para el Mercedes Clase GLC, con 498 unidades comercializadas, un 29,69% más que en enero de 2025.

El Ford Kuga y el Mercedes Clase GLA completan el 'top 5' de modelos híbridos enchufables más vendidos, con 311 y 308 unidades comercializadas en enero, un 22,4% y 74% más que en el año anterior, respectivamente.

Además de BYD, otras dos firmas chinas figuran en el 'top 10', como son Omoda, con el Omoda 9 y Lynk & Co con su SUV 01. Estos ocupan la sexta y la séptima posición. En el caso del Omoda 9, este vehículo no se comercializaba hace un año.

Finalmente, completan los diez primeros puestos el Mercedes Clase A (265 registros) y los modelos Q3 y Q5 de Audi (con 255 y 254 unidades matriculadas con esta motorización).