BYD triplica cuota de mercado y ventas en la Unión Europea en 2025 y pisa los talones a Tesla

Archivo - BYD - BYD - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma china BYD ha logrado triplicar sus ventas de vehículos en 2025 en la Unión Europea, pasando de 39.303 unidades comercializadas en 2024 a 128.827 anotaciones este último año, un 227,8% más en términos interanuales.

Esta cifra le ha permitido registrar una cuota de mercado del 1,2% (frente al 0,4% de 2024) y situarse muy cerca de la cuota de mercado de Tesla en el conjunto de la Unión Europea, que ha sido del 1,4% (por debajo de la alcanzada por la firma propiedad de Elon Musk en 2024, cuando era del 2,3%).

En términos de volumen, BYD también se ha quedado muy cerca de Tesla, apenas unos 20.000 vehículos por debajo de la firma estadounidense, que registró un descenso de las ventas del 37,9% respecto a 2024, hasta 150.504 unidades.

VOLKSWAGEN, STELLANTIS Y RENAULT, LOS GRANDES GRUPOS DE 2025

En cuanto al conjunto de grupos y marcas del sector, el Grupo Volkswagen se ha vuelto a posicionar en primera posición, con una cuota de mercado del 27,6%, superior a la de 2024, al sumar casi 3 millones de unidades matriculadas en el conjunto de la Unión Europea (un 5,5% más que en 2024).

Dentro del grupo alemán, la firma con el mismo nombre es la que más coches ha matriculado en el bloque comunitario en 2025 y la única que supera el millón de unidades. Esta cifra le permite alcanzar una cuota de mercado del 11,3% y un crecimiento del 5% de ventas respecto a 2024.

A continuación, en segunda posición, se ubicó el Grupo Stellantis (que aglutina grandes marcas del continente como Peugeot, Opel o Fiat), con una cuota de mercado del 15,3% (1,1 puntos porcentuales menos que en 2024) y un total de 1,6 millones de unidades vendidas.

En tercera posición se situó el Grupo Renault (propietario de Renault, Alpine y Dacia), con una cuota de mercado del 11,5% (0,5 puntos porcentuales más que en 2024) tras sumar más de 1,23 millones de vehículos comercializados (un 5,6% más).

Por debajo del millón de unidades se situaron otros grupos como Hyundai (que incluye los vehículos de Hyundai y Kia), Grupo Toyota (Toyota y Lexus) o Grupo BMW (que suma las matriculaciones de BMW y Mini), con cuotas del 7,5%, 7,4% y 7,1%, respectivamente.