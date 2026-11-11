BYD valora España para su segunda fábrica de vehículos en Europa: "Está entre los preseleccionados"

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li - BYD

ABU DHABI, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

España se encuentra "entre los países preseleccionados" para albergar una planta de vehículos de BYD, la segunda con la que contaría la marca china en Europa, tras la de Szeged, en Hungría, que arrancará la producción a finales de este año.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, en una entrevista con Europa Press, en la que ha señalado que España figura como una posible candidata para albergar este segundo centro de producción. "Ya veremos cómo avanza el proceso", ha apuntado. Para Stella Li, el compromiso de BYD con la industria europea es "sólido y profundo". "Ya hemos realizado una apuesta importante en esta región, por lo que la imposición de aranceles, incluso si son de carácter temporal, tendrá un impacto en nosotros", ha señalado.

El objetivo de BYD es "a largo plazo" en Europa, con la vista puesta en construir una marca sostenible y duradera, cuya tecnología de automoción sea reconocida "por todos". "Nuestro objetivo es convertir a BYD en una de las marcas líderes del sector", ha resumido Stella Li.

LA NUEVA MARCA DE LUJO YANGWANG LLEGARÁ A EUROPA

Por otro lado, Stella Li ha confirmado que prevé traer su marca de lujo Yangwang a Europa, a la espera de concretar un calendario y "definir los tiempos" para la llegada al mercado del superdeportivo U9 o de la berlina Altior, ambos de propulsión 100% eléctrica.

"Tenemos previsto realizar un lanzamiento de Yangwan en varios países de Occidente, así como en Europa, pero aún debemos definir un calendario; eso lo haremos más adelante", ha afirmado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, en el marco de la presentación internacional de los nuevos modelos de Yangwang.

Por el momento, sin embargo, se desconocen los planes de BYD para traer Yangwang a España, donde ya comercializa los vehículos de BYD, con casi 40.000 unidades vendidas en lo que va de año, y los modelos de la marca premium Denza.

Con todo, en algunos países de Europa ya está previsto el desembarco de la marca de ultralujo, como Reino Unido, donde ya cuenta con perfiles oficiales en las redes sociales. "Un nuevo capítulo empieza para Yangwang", se puede leer, por ejemplo, en su Instagram oficial para el mercado británico.

Yangwang ha presentado en Abu Dhabi el Altior, una nueva berlina 100% eléctrica de inspiración china y de imponente presencia, pensada para el confort de sus ocupantes en cada instante y que cuenta con más de 1.000 kilómetros de autonomía en ciclo combinado CTLC.

La marca ha dado a conocer algunos detalles del nuevo modelo que combina un cuidado diseño, tecnología avanzada y una visión personalizada pero profundamente internacional, a la espera de conocer más especificaciones técnicas o de carga.