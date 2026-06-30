Uno de cada cuatro conductores españoles ya utiliza IA para resolver dudas sobre el seguro de coche

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro conductores españoles (25%) ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para resolver cuestiones relacionadas con su seguro de coche, según una encuesta elaborada por Prima Seguros, insurtech especializada en el sector de la automoción, en colaboración con Nielsen.

Sin embargo, aunque la adopción de esta tecnología avanza, todavía existe cierta resistencia entre los usuarios, ya que un 15,9% de los encuestados considera que las respuestas que genera la inteligencia artificial no son aún lo suficientemente fiables para cuestiones relacionadas con seguros de coche.

Al mismo tiempo, los datos reflejan que los conductores empiezan a combinar nuevas herramientas digitales con fuentes de información oficiales y asesoramiento especializado a la hora de gestionar aspectos vinculados a sus pólizas. De hecho, un 33,4% de los encuestados afirma que, en general, prefiere recurrir a canales oficiales como las páginas web de las aseguradoras o los comparadores especializados para elegir la póliza más adecuada. Asimismo, un 17,9% asegura que se siente más cómodo consultando directamente con un agente o profesional de confianza.

LA IA COMO APOYO PARA ENTENDER Y COMPARAR PÓLIZAS

Más allá de la búsqueda de información, los datos reflejan que la inteligencia artificial empieza a incorporarse en diferentes momentos de la relación entre los conductores y sus seguros. Entre los usos más frecuentes, destaca la posibilidad de comprender mejor el lenguaje técnico de las pólizas, las coberturas o las condiciones de contratación, una utilidad señalada por el 12,7% de los encuestados.

Muy cerca se sitúan aquellos que recurren a estas herramientas para comparar seguros y valorar distintas opciones antes de tomar una decisión, una práctica mencionada por el 12,4% de los conductores. En este sentido, la IA empieza a posicionarse como una herramienta útil para ordenar información, resolver primeras dudas y facilitar la comprensión de conceptos que, en ocasiones, pueden resultar complejos para el usuario.

Asimismo, un 6,8% asegura haber utilizado plataformas de inteligencia artificial para obtener ayuda en procesos relacionados con siniestros o reembolsos. Aunque todavía se trata de un uso emergente, este dato muestra cómo la IA empieza a ganar presencia no solo en la fase de información previa a la contratación, sino también en otros momentos de la experiencia aseguradora.

"Estamos viendo cómo la inteligencia artificial empieza a formar parte de nuestra vida en general y de la de la relación de los conductores con sus seguros. Aunque las fuentes oficiales y el asesoramiento profesional siguen siendo fundamentales, la IA se está consolidando como una herramienta de apoyo para resolver dudas", ha señalado el director general de Prima Seguros en España, Ignacio Castilla.