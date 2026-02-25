Uno de cada cuatro españoles ve el coche autónomo como clave para el futuro, según Bosch Tech Compass

Uno de cada cuatro españoles ve los coches autónomos como clave para el futuro, según el Bosch Tech Compass - BOSCH

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conducción autónoma se consolida como una de las tecnologías con mayor proyección en España, según revela el informe Bosch Tech Compass 2026, elaborado por la compañía Bosch a partir de más de 11.000 encuestas en los principales países del mundo.

El estudio afirma el 25% de los españoles --uno de cada cuatro--considera que los coches autónomos serán uno de los avances tecnológicos más importantes en los próximos años. El conocimiento sobre esta tecnología está ampliamente extendido: el 94% de la población afirma conocer su existencia, situándola entre las innovaciones más reconocidas, solo por detrás de la inteligencia artificial, conocida por el 97% de los encuestados.

El interés es especialmente alto entre los jóvenes. El 31% de las personas de entre 18 y 29 años cree que la conducción autónoma será determinante en el futuro, lo que refleja una tendencia hacia modelos de movilidad más automatizados, seguros y eficientes.

OPTIMISMO TECNOLÓGICO CON CAUTELA SOCIAL

El informe muestra una percepción generalmente positiva hacia la innovación. El 64% de los ciudadanos afirma que la tecnología hace su vida más cómoda y el 55% considera que facilita su trabajo. Además de la conducción autónoma, los ciudadanos esperan avances significativos en salud, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, este optimismo convive con importantes preocupaciones. El 27% de los españoles cree que el avance tecnológico se produce demasiado rápido, mientras que el 63% teme los ciberataques. Además, el 35% identifica la inteligencia artificial como la mayor amenaza tecnológica y el 30% considera que los robots humanoides pueden suponer un riesgo, especialmente para el empleo.

El informe pronostica que España está preparada para seguir avanzando en tecnología, pero subraya que el desafío no es solo innovar, sino hacerlo a un ritmo que la sociedad pueda asumir y con un enfoque claramente orientado al bienestar ciudadano.