Uno de cada dos conductores se plantea alquilar su coche para reducir gastos

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MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada dos propietarios se plantea alquilar su coche cuando no lo utiliza, en un contexto marcado por el incremento de los gastos asociados al vehículo y la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles, según un nuevo estudio sobre hábitos movilidad elaborado por Amovens.

El dato refleja una creciente apertura hacia fórmulas que permiten sacar mayor partido a un vehículo que permanece aparcado durante buena parte del tiempo. Esta tendencia se explica, en parte, por el aumento del precio del combustible y de otros gastos asociados al coche, que está llevando a los conductores a buscar fórmulas para reducir el coste de sus desplazamientos. En este escenario, el alquiler entre particulares se presenta como una alternativa para compensar parte de los costes derivados de tener un coche en propiedad.

El estudio muestra que el coste asociado al vehículo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los propietarios. El 40% considera que el coche supone una carga importante para su economía, mientras que el 68% de los conductores afronta un gasto mensual superior a los 200 euros. A esto se suma que los gastos imprevistos son la principal preocupación para el 69,2% de los propietarios, por delante del coste mensual (43,2%) y de las regulaciones (32,8%).

Esta predisposición cobra sentido si se tiene en cuenta el elevado grado de infrautilización del coche privado. Un vehículo permanece estacionado más del 95% del tiempo, lo que evidencia la diferencia entre el tiempo durante el que se posee y aquel en el que realmente se utiliza.

De hecho, aunque el 62% de los propietarios afirma utilizar el coche a diario, el 60% asegura que podría adaptarse a vivir sin vehículo durante una semana. Esto refleja que, incluso entre quienes dependen habitualmente del coche, existen periodos en los que el vehículo permanece disponible y sin uso.

UN CAMBIO DE TENDENCIA

Esta tendencia se enmarca en una transformación más amplia de los hábitos de movilidad. Solo el 18,8% de los encuestados señala la propiedad como su modelo de movilidad preferido de cara al futuro, mientras que el 48,8% apuesta por combinar distintas soluciones de movilidad y un 32,4% prefiere modelos de acceso puntual.

"El coche sigue siendo una herramienta fundamental para muchos españoles, pero los datos muestran que nuestra relación con la propiedad empieza a cambiar. El coste de mantener un vehículo está llevando a muchos propietarios a plantearse no solo cómo lo utilizan, sino también cómo aprovecharlo cuando no lo necesitan. El alquiler entre particulares permite dar uso a esos periodos de inactividad ya sea por horas o días, y, al mismo tiempo, compensar parte de los gastos asociados a su propiedad", explica Alberto Bajjali, consejero delegado de Amovens.