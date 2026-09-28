Los camiones eléctricos son más baratos de mantener que los diésel, según T&E

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MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los camiones eléctricos ofrecen un menor coste total de propiedad (CTP) que los propulsados por diésel en seis de los nueve principales mercados de la Unión Europea, que en conjunto representan el 46% de todas las ventas de camiones pesados nuevos en la UE, según muestra un nuevo informe de T&E.

En los Países Bajos y Alemania, el ahorro puede alcanzar los 100.000 euros y los 85.000 euros, respectivamente, en un periodo de cinco años, y los camiones eléctricos alcanzan el umbral de rentabilidad tras solo dos años.

Hasta la fecha, los fabricantes europeos de camiones han dominado el mercado. Sin embargo, ahora se están comercializando camiones eléctricos chinos y estadounidenses muy competitivos a un precio de compra considerablemente más bajo. En Alemania, esto supondría un ahorro adicional de 34.000 euros en cinco años.

"En un sector con márgenes reducidos y centrado en los beneficios, esto debería servir de llamada de atención para los fabricantes europeos de camiones, que deben acelerar y ampliar la producción de camiones eléctricos para seguir siendo líderes del mercado", afirma T&E.

Los modelos de T&E muestran que, para 2030, los camiones eléctricos podrán resultar más baratos de explotar en los nueve países de la UE analizados. Esto se puede lograr incluso si se eliminan progresivamente o se reducen las ayudas a la compra de vehículos, combinando las medidas políticas existentes con un conjunto limitado de nuevas medidas, como la exención del peaje para los camiones eléctricos.

"Las empresas de transporte pueden reducir costes y protegerse de las fluctuaciones externas de precios si apuestan por la electrificación ahora mismo. Los fabricantes de camiones y los gobiernos deberían apoyarles en este proceso. En lugar de pedir que se retrasen los objetivos de electrificación, los fabricantes de camiones deberían ceñirse a los objetivos de CO2 de Europa para 2030", ha argumentado la directora de T&E en España, Isabell Büschell.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA TRANSICIÓN

Por este motivo, la asociación ambiental considera que se deben aplicar una serie de medidas comunitarias para acelerar la transición, como garantizar el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 43% para 2030, que ve "fundamental" para que los fabricantes ofrezcan más camiones eléctricos y logren las economías de escala necesarias para seguir reduciendo los precios.

Además, pide ampliar los peajes basados en las emisiones de CO2. "Italia, Francia, España y Polonia deben aplicar la directiva sobre la Euroviñeta y eximir a los camiones con cero emisiones del pago de peajes en un 100% hasta 2031, y en un 50-75% a partir de entonces", subraya.

Finalmente, ha reclamado que los gobiernos nacionales sigan prestando apoyo financiero a las estaciones de recarga tanto públicas como privadas, al tiempo que aceleran las mejoras de la red eléctrica y la tramitación de los permisos.