El canal 'rent a car' cierra julio con una subida del 17,72% en el número de matriculaciones

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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El canal 'rent-a-car' (RAC) ha experimentado un incremento en su número de matriculaciones en julio del 17,72% --entre turismos e industriales--, registrando un total de 14.607 unidades frente a las 12.408 del mismo periodo del año anterior, según datos de la consultora MSI para Feneval.

En lo que respecta al canal de empresas, en el último mes ha registrado una leve subida del 1,57%, hasta las 49.733 matriculaciones. En el caso del canal de particulares, crece un 2,08%, con 55.604 matriculaciones.

En lo que va de 2026, el canal RAC registra un dato acumulado de 196.419 matriculaciones, lo que supone un aumento del 7,43% con respecto al pasado 2025. En cuanto a los canales de empresas y particulares, sus datos también son positivos, con subidas del 4,65% y 6,49%, respectivamente.

Dentro del 'rent a car' en julio, los vehículos híbridos lideran el mercado, concentrando el 41,97% de las matriculaciones con un total de 6.132 unidades. Tras ellos, y muy de cerca, las motorizaciones de gasolina con un 38% de cuota de mercado (5.551 unidades).

Por su parte, el diésel representa el 17,92% del mercado mensual con 2.617 matriculaciones. En lo que respecta a los vehículos eléctricos puros, éstos registran una cuota del 1,99% (290 unidades), mientras que las denominadas energías alternativas cierran el mes con un 0,12% (17 unidades).

Las marcas con más matriculaciones mensuales en este canal han sido Kia, Volkswagen y Peugeot. Esta última posiciona dos modelos, el Peugeot 208 y el Peugeot 2008 como los más numerosos en matriculaciones, que completan el 'top 3' junto al Citroën C3.

Finalmente, por Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana se posiciona como la región con un mayor nivel de crecimiento mensual, si lo comparamos con el mismo mes del ejercicio anterior (+69,94%). También destacan los datos de Navarra (+50,00%) y La Rioja (+50,00%). Por otro lado, Cantabria (-87,50%), Asturias (-76,11%) y el País Vasco (-58,54%), registran los principales descensos de julio de 2026.