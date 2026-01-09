Cappellano (Stellantis) pide "sentido de urgencia" a la UE para mantener a la industria automovilística

El director de Operaciones para Europa de Stellantis, Emanuele Cappellano - STELLANTIS

BRUSELAS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Operaciones para Europa de Stellantis, Emanuele Cappellano, ha reclamado a la Unión Europea que haga una mayor apuesta por la flexibilización de la regulación de la normativa europea de obejtivos de emisiones de CO2 y que esta tenga "sentido de urgencia", ya que está en juego el futuro de la industria automovilística europea a corto plazo, en los próximos dos o tres años.

"Si bien apreciamos el esfuerzo realizado en diciembre por la Unión Europea para enderezar la regulación, la solución está fallando, ya que la flexibilidad solo se ha modificado a largo plazo, sin sentido de urgencia, cuando la realidad es que la industria va a sufrir en los próximos dos o tres años", ha explicado Cappellano en un encuentro con medios en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas, celebrado este viernes.

Para el recientemente nombrado responsable de Stellantis en Europa, es necesario que la Comisión Europea tenga "una definición clara" de lo que quiere hacer, motivo por el cual ha señalado que desde el grupo van a seguir "empujando" a las instituciones para flexibilizar la regulación.

En este sentido, ha señalado que la normativa debe tener más en cuenta las necesidades de los clientes, pero también debe ser más cercana con los proveedores y, en última instancia, apostar por sostener la industria automovilística europea.

"Ya hemos dejado de producir hasta 3 millones de vehículos en el continente. Nos enfrentamos a una potencial nueva caída de la fortaleza europea. ¿Qué va a ser lo siguiente?", ha reflexionado Cappellano, que ve una "desconexión" entre la regulación y las necesidades de los proveedores y los clientes.

ACERCARSE A LOS CLIENTES

En cuanto a la estrategia de Stellantis para Europa en 2026, Cappellano ha subrayado que la prioridad es el cliente y el producto, en aras de potenciar una estrategia centrada en la demanda que permita el crecimiento del grupo.

Además, desde el pasado año, Stellantis está haciendo una nueva apuesta por trasladar la producción a su industria local, con el objetivo de estar "más cerca" del cliente al que se venden estos productos.

"Necesitamos contar con una rápida ejecución, más centralizada en términos tecnológicos, que nos permita estar conectados con las necesidades de los clientes", ha manifestado Cappellano, que espera presentar este pilar como una de las fortalezas de su plan estratégico de 2026, el cual será presentado previsiblemente este primer semestre.

Del mismo modo, el responsable de Stellantis ha valorado las "grandes oportunidades" que se abren en el complejo escenario actual para abrir sinergias, más allá de China, como ya sucede con Leapmotor, y de impulsar su "históricamente fuerte" segmento A, el cual quiere potenciar la Unión Europea.

"Necesitamos visibilidad en términos de gobernanza por parte de la Unión Europea, ya que esta definirá nuestras prioridades estratégicas. Al final del día, necesitamos entender cuál es la visión de Bruselas", ha apuntado Cappellano.

En cuanto al gigante asiático, Stellantis reconoce que las nuevas firmas que llegan desde allí tienen más fortaleza en algunas áreas como semiconductores o baterías. "Al final del día, la competencia es buena, porque hace que la industria evolucione", ha subrayado el directivo italiano que, sin embargo, ha pedido que esta competencia debe ser "en igualdad de condiciones", para lo que ha apelado a la UE en su carácter de ente protector de la industria europea.