Casi el 100% de las empresas de automoción aumentará su inversión en innovación en 2026, según Ayming

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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 93% de las empresas de automoción en España prevé aumentar su presupuesto en innovación en 2026, situándose como la industria con mayor intención de inversión y por encima de la media global (83%).

Sin embargo, sólo el 13% espera destinar al menos un 10% de sus ingresos a innovación, ocho puntos menos que el año anterior, lo que refleja una mayor contención en los niveles de esfuerzo inversor más elevados.

Estas son algunas de las conclusiones más relevantes del VII Barómetro Internacional de la Innovación de Ayming, que analiza la evolución de la innovación en 10 sectores y 17 países. Para su elaboración, Ayming ha entrevistado a 850 directivos de I+D+i y CEOs de Europa, Norteamérica y Asia, con el fin de identificar las principales tendencias y desafíos en materia de innovación.

La falta de talento es la principal barrera estructural para innovar en la industria del motor. Esta es la razón más señalada, un año más y de forma más acusada, mencionada por el 70% de las compañías, muy por encima de la media global (30%). A esta dificultad se suman otros factores como la ausencia de una estrategia clara de innovación, la presión por obtener resultados inmediatos --que refuerza una visión cortoplacista-- y la burocracia, todas ellas señaladas por el 37% de las empresas consultadas.

Además, el entorno competitivo y regulatorio añade presión adicional: el 37% reconoce haber sufrido la copia de sus nuevos productos por parte de competidores, mientras que el 33% afirma asumir costes significativos asociados a litigios en materia de propiedad intelectual.

La autofinanciación continúa siendo la principal vía, utilizada por el 53% de las compañías. Por su parte, las deducciones fiscales por actividades de I+D ganan peso y aumentan en siete puntos porcentuales, consolidándose como la segunda herramienta más utilizada, mientras que la financiación vía capital se mantiene ligeramente por encima. En este contexto, la automoción se posiciona como el sector menos dependiente de las subvenciones públicas entre los analizados.

LA CIBERSEGURIDAD, LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

En el ámbito de los riesgos, la industria del motor es el sector que menos percibe el impacto de las amenazas a la seguridad nacional en su estrategia empresarial. El 50% de las compañías considera que estas amenazas influyen en su negocio, por debajo de la media en España (60%).

No obstante, la ciberseguridad se ha consolidado como la principal preocupación para el sector. El 53% identifica los ciberataques como el mayor riesgo, seguido de la interrupción de las cadenas de suministro críticas (47%) y las sanciones comerciales (43%).

En respuesta a este contexto de creciente inestabilidad geopolítica, el 50% de las empresas ha incrementado su inversión en ciberseguridad, situándose por encima de la media global (40%). Además, el 47% ha reevaluado sus fuentes de energía y el 43% ha diversificado sus cadenas de suministro.