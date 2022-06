Casi 5.000 empleados de Mercedes Vitoria, convocados hoy a una huelga en defensa del convenio

Habrá dos convocatorias de paro, una de CC.OO. y UGT, y otra de ELA, LAB y ESK, pero todos convocan a una marcha por la mañana

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.700 trabajadores de Mercedes-Benz en Vitoria están llamados este miércoles a una jornada de huelga convocada, por separado, por CC.OO. y UGT, por un lado, y por ELA, LAB, y ESK, por otro, ante el bloqueo de la negociación colectiva.

No obstante, se ha llegado a un consenso en torno a una de las movilizaciones previstas y todos los sindicatos han llamado a la plantilla a participar en una manifestación a las 11.00 horas de hoy alrededor de la empresa, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

Los paros llegan ante la falta de avances en la negociación del convenio, cuya última reunión se celebró el pasado viernes sin que acercaran posturas con la empresa y sin una nueva fecha para negociar, ya que la compañía les ha comunicado su intención de no convocar nuevos encuentros mientras haya paros.

El paro de este miércoles fue convocado inicialmente por CC.OO. y UGT, que también tienen registrada otra convocatoria de huelga para el día 29. Por su parte, ELA, LAB y ESK plantearon en asamblea hacer huelga del 27 al 1 de julio, una propuesta que respaldaron los trabajadores, quienes les propusieron también hacer paro el día 22, fecha de la movilización prevista por CC.OO. y UGT, y como consecuencia también realizaron una convocatoria.

Finalmente, al menos, una de las movilizaciones previstas durante la huelga de hoy, -una manifestación a las 11.00 horas- será respaldada por todos los sindicatos para lograr una manifestación que aglutine a toda la plantilla.

A esa manifestación, convocada inicialmente por CC.OO. y UGT, se han decidido adherir ELA, LAB y ESK porque, según han apuntado fuentes de ELA, entendían que había que mostrar una imagen de movilización de toda la plantilla.

En el resto de actos de movilización no ha habido consenso y, desde ELA, LAB y ESK, se ha convocado, además de piquetes informativos en los diferentes turnos de trabajo, una concentración a las 10.30 horas en la puerta principal de la empresa y a las 18.30 horas una concentración y manifestación en la Plaza de la Virgen Blanca. Desde ELA han señalado que habían pedido a los otros sindicatos sumarse a esa movilización de la tarde, pero ha indicado que finalmente no ha sido así.

Fuentes de ELA han apelado a la empresa a seguir reuniéndose con los representantes de los trabajadores aunque haya paros, porque, si se quiere buscar un acuerdo, "hay que reunirse".

Según han apuntado, tras estas huelgas, seguramente puede haber algún "movimiento" por parte de la empresa y ha recordado cuáles son las "líneas negras que no se deben cruzar", sobre todo, la de ampliar la flexibilidad con una sexta noche, no perder poder adquisitivo, contrato de relevo mejorado, no a un 'Modelo V' "discriminatorio" con las nuevas incorporaciones, cerrar y concretar la movilidad en el propio acuerdo de convenio y regular y acordar las condiciones de las alrededor de 500 personas que trabajan fines de semana y festivos.

CC.OO. y UGT

Por su parte, desde CC.OO. han explicado que han realizado, junto con UGT, convocatorias de movilización durante la huelga que son "abiertas y sin ningunas siglas" para dar el "protagonismo" a la plantilla.

En este sentido, ha recordado que, además de la manifestación de esta mañana, también propusieron al resto de sindicatos participar en la concentración que han convocado a las 18.00 horas frente a la patronal SEA, pero no ha sido posible la unidad total en ese acto, aunque Ekintza y PIM sí que se sumarán a las movilizaciones de CC.OO. y UGT.

CC.OO., que ha precisado que también habrá piquetes informativos a lo largo del día, ha lamentado que no haya avances "sino todo lo contrario" en la negociación con la empresa, a la que han exigido "certezas y no solo compromisos" porque, después de 18 meses, se tienen que ir "cerrando temas".