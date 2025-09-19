Castilla-La Mancha, Valencia e Industria piden una reunión con Mahle tras el ERE anunciado

En una carta demandan que Mahle designe a un representante como punto de contacto en las conversaciones que se quieren iniciar

TOLEDO/VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Valencia y el Ministerio de Industria han solicitado una reunión conjunta a los máximos responsables de la empresa Mahle en Alemania para "trabajar las posibles opciones de reindustrialización" tras el ERE anunciado por la multinacional, en sus plantas de Motilla del Palancar (Cuenca), donde afectará a 550 empleados, y de Paterna (Valencia), para otros 190 puestos de trabajo.

Así lo ha avanzado este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, a preguntas de los medios durante el acto organizado por Cruz Roja con motivo de la conmemoración del 25 Aniversario del Plan de Empleo.

Ha admitido su preocupación por esa decisión, que desde que el Gobierno castellanomanchego conoció ha intentado "revertir o al menos retrasar" a fin de tener "un margen de actuación que nos permitiera trabajar en un plan de reindustrialización para que la planta siga garantizando las capacidades industriales" en este sector de la automoción y de la transformación hacia el vehículo eléctrico.

Sin embargo, eso "no ha sido posible", ha reconocido, explicando que durante estos días ha estado tanto en contacto con la empresa como con los sindicatos y también, de manera anticipada, con los ministerios de Industria y de Trabajo "para intentar establecer una respuesta institucional".

De ahí que, dejando las negociaciones laborales a sindicatos y patronal, se haya decidido actuar de manera conjunta esa mesa con los responsables de la empresa en Alemania para analizar las opciones, teniendo también en cuenta "las inversiones en PERTE millonarias que se están realizando en este sector y en Europa y que no podemos perder, ni en capacidades ni por supuesto en personas", lanzando en este punto un mensaje de apoyo a los afectados.

"Estamos con ellos", ha recalcado la titular de Economía, que ha señalado que en el Ejecutivo regional están con las personas, con las familias, y van "a seguir trabajando para obtener respuestas que hagan que permanezca la actividad industrial en nuestra región" tanto en este caso que afecta a Motilla del Palancar, como en el conflicto abierto en la empresa Eserman de Puertollano tras la reconversión logística anunciada por Repsol Química.

La consejera ha recordado que las grandes multinacionales como Mahle tienen "por supuesto un impacto tremendo en lo que son las subcontratas y la contratación directa", por lo que con esa decisión se verán "muchas subcontratas afectadas en Motilla y en los alrededores", sin contar con que muchas personas de la planta vienen de la comarca, de Albacete, Utiel o Requena, luego el "impacto social es tremendo".

Por eso, Patricia Franco ha confiado en el "apoyo y colaboración de los ministerios competentes" y también de la Comunidad Valenciana, para establecer "un marco de respuesta necesaria para garantizar el empleo de las personas" afectadas y "poner sobre la mesa posibles alternativas".

Preguntada por si la empresa deberá devolver los 40 millones de euros recibidos gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, la titular de la Economía castellanomanchega ha señalado que todavía no se puede estar "en esa fase" y que ese dinero depende del Ministerio de Industria, que "está al tanto".

Finalmente, ha considerado "lamentable" que "viviendo nuestras mejores cifras de población activa, de ocupación y de descenso del desempleo, estemos hoy enfrentándonos a uno de los mayores EREs en lo que ha sido la actividad industrial en nuestra Comunidad Autónoma".

CARTA A WILLIAM FABRE

Las tres administraciones han dirigido una carta, con fecha de este jueves, al Vice President Electronics & Managing Director de Mahle en Alemania, William Fabre, al que le trasladan que recientemente han tenido conocimiento "con gran preocupación" de los despidos que la compañía tiene previsto llevar a cabo y que afectan a "cientos de empleados" en Motilla del Palancar y Paterna.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, va firmada por el ministro de Industria, Jordi Hereu, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Marian Cano, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco.

"Para el Gobierno español, la protección y la promoción de la capacidad industrial y la fuerza laboral españolas siguen siendo una prioridad absoluta", se señala en la carta, en la que se añade que Mahle se ha beneficiado del Perte VEC con fondos públicos.

En este contexto, se afirma que siguen "de cerca" la situación y mantienen su compromiso "de explorar todas las opciones disponibles para ayudar y apoyar la revocación de la decisión de Mahle o para identificar alternativas viables que salvaguarden la capacidad industrial española".

Así, para "facilitar un avance significativo" en el análisis de estas "alternativas", se pide que Mahle GmbH designe a un representante como punto de contacto en las conversaciones que Industria quiere iniciar, junto con los gobiernos regionales, con la compañía alemana con vistas a "identificar una solución constructiva a esta situación".