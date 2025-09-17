CATL lanza una batería para Europa con 750 km de autonomía y que dura más de un millón de kilómetros. - CATL

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, ha lanzado su nueva batería Shenxing Pro con unas prestaciones tanto en autonomía como en carga rápida que permiten alcanzar 750 kilómetros de autonomía y una vida útil de más de un millón de kilómetros o 12 años.

La nueva batería Shenxing Pro fue presentada en el Salón de Múnich, donde la firma china volvió a mostrar su poderío y una puesta en marcha seria en su incursión por Europa.

La compañía china desveló por un lado un versión 'Shenxing Pro con autonomía y vida útil super larga', que con una capacidad de 122 kWh, permitirá hasta 750 kilómetros de autonomía en homologación WLTP.

CATL defiende que esta versión tendrá una vida útil de 12 años o un millón de kilómetros, lo cual supondría un cambio radical en el sector de vehículos eléctricos.

Además, CATL defiende que tras los primeros 200.000 kilómetros, la degradación tan solo será del 9% en la batería. Incluso, conservará el 70% de su vida después del millón de kilómetros o 10.000 ciclos de carga y descarga --seis veces más de lo que garantizan la mayoría de fabricantes actualmente (suele ser 160.000 km)--. Además, en tan solo 15 minutos, se completará del 10% al 80% de la batería.

CATL, por otro lado, ha sacado a escena su batería de 'Carga Superrápida Shenxing Pro'. Ésta logrará una autonomía de hasta 478 km (casi como un trayecto de Madrid a Santander) en tan solo 10 diez minutos, casi como un repostaje convencional, lo que la consolidará como la batería LFP de carga superrápida líder en Europa.

Con 830 kW y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 2,5 segundos, incluso con un estado de carga (SOC) del 20 %, logra un rendimiento excepcional y una fiabilidad duradera en diversas condiciones. Del mismo modo presenta un gran rendimiento en frío extremo, alcanzando una autonomía de 410 km en 20 minutos a -20 °C. En esta versión, CATL contrempla una garantía de hasta 10 años o 240.000 km.

"Shenxing Pro combina a la perfección los estándares de seguridad de primer nivel con las necesidades de movilidad, ofreciendo una experiencia más segura, eficiente y sin preocupaciones en cada viaje. Con una autonomía, carga y durabilidad inigualables, Shenxing Pro es la solución definitiva para la movilidad eléctrica en Europa", afirmó afirmó el director de tecnología de la Unidad de Negocios Internacionales de CATL, Dr. Zhu Lingbo.

CATL tiene previsto invertir en los próximos años más de 11.000 millones de euros en operaciones europeas incluyendo plantas de fabricación de baterías en España (junto con Stellantis), Hungría y Alemania.

La entidad de origen asiático quiere convertirse "un socio confiable para la industria automotriz europea" y bajo su lema "Europa, para Europa" quieren fomentar el sector de la movilidad eléctrica por medio de la fabricación de baterías, la remanufactura y el reciclaje para acelerar la transición al eléctrico.