CATL planea vender acciones por 4.200 millones de euros en la Bolsa de Hong Kong

Archivo - CATL - Martin Schutt/dpa - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía china de baterías Contemporary Amperex Technology (CATL) baraja la posibilidad de realizar una venta de acciones para recaudar hasta 5.000 millones de dólares (4.244 millones de euros) en Hong Kong, tras el fuerte repunte que ha experimentado desde su salida a Bolsa en mayo, según fuentes conocedoras del asunto.

CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, ha mantenido conversaciones preliminares con bancos sobre la colocación, según indicaron estas fuentes a Bloomberg, que pidieron no ser identificadas debido al carácter privado de las deliberaciones.

La empresa china también ha estado considerando la venta de bonos convertibles para satisfacer parte de sus necesidades de financiación. Las deliberaciones siguen en curso y aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Las acciones de CATL cayeron hasta un 6,2% en Hong Kong el martes tras las noticias sobre la posible venta de acciones.

El mes pasado, CATL anunció unos beneficios anuales que superaron las estimaciones tras capear una guerra de precios en China impulsando las ventas en el extranjero y aprovechando su dominio en el sector del almacenamiento de energía.

Las acciones de CATL en Hong Kong se habían disparado un 160% hasta el lunes desde su segunda cotización en mayo. La empresa tiene un valor de mercado de unos 282.000 millones de dólares (casi 240.000 millones de euros).