CCOO cree que el Plan Auto 2030 es "un buen punto de partida" aunque reclama "más ambición social"

Archivo - Fábrica de Renault en España - RENAULT - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha considerado que el Plan Auto 2030 es un buen punto de partida para un sector estratégico como el de la automoción, aunque ha señalado que le falta ambición para garantizar "una transición sociolaboral justa".

Para garantizar una transición que cuide el planeta y asegure justicia social, igualdad y bienestar a quienes trabajan en el auto, CCOO ha insistido en que el proceso se construya desde el diálogo social y con la participación activa de la representación legal de las personas trabajadoras.

El sindicato ha recordado que la posición que hoy ocupa la industria del automóvil en España no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo y de los sacrificios de sus plantillas, del diálogo social y de la negociación colectiva. Así, "dado que las personas trabajadoras del sector son de las más competitivas de Europa", CCOO considera que "se las debe reconocer con inversiones y con proyectos estratégicos".

Para el sindicato es imprescindible aumentar la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida; impulsar la cualificación profesional, la formación continua y la adaptación a las nuevas tecnologías; reducir la desigualdad de género y promover la inclusión de las personas migrantes. "También es prioritario garantizar el relevo generacional, manteniendo instrumentos como el contrato de relevo y eliminar la precariedad en las cadenas de suministro", ha añadido.

"CCOO seguirá trabajando para que el Plan Auto incorpore el empleo de calidad, la igualdad, la sostenibilidad y la protección de derechos de las personas trabajadoras. El sindicato reafirma su compromiso con el futuro del sector y con la defensa de una industria del automóvil fuerte, moderna y socialmente justa", ha resumido.