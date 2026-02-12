CCOO da por finalizada la "ola de incertidumbre" con el acuerdo en Volkswagen Navarra

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha valorado el acuerdo alcanzado con la dirección de Volkswagen Navarra para acometer la producción y los lanzamientos en 2026 y ha dado por "finalizada la ola de incertidumbre que se había generado en torno a la plantilla de Volkswagen Navarra".

El sindicato ha afirmado en una nota que, con este acuerdo -suscrito por Volkswagen Navarra, UGT y CCOO- "se dan por zanjados varios de los problemas que se habían puesto en entredicho injustamente sobre la mesa y se cumple el compromiso que durante estos días nos ha reclamado la plantilla, revertir la situación, conseguir soluciones y garantía firme para que nadie sufra consecuencias negativas y recuperar la senda de la estabilidad y la cordura".

CCOO ha asegurado que, "durante este proceso, la dirección de la empresa y los sindicatos ELA y LAB han desempeñado un papel que, lejos de proteger a la plantilla, la ha situado en una posición de indefensión".

Así, la organización sindical ha señalado que "la dirección ha intentado aprovechar determinados movimientos y demandas para introducir medidas lesivas, como la eliminación de pagas, introducción de ETT, incluso la aplicación de un ERE". "Desde CCOO no vamos a permitir semejantes disparates, no lo vamos a permitir ni ahora ni nunca, ninguna acción que ponga a la plantilla en el disparadero. Tuvimos claro desde el principio que había que darle la vuelta las intenciones de la dirección. Nos dispusimos a negociar y fruto de la negociación se ha conseguido un acuerdo que le ha dado la vuelta a la situación y al bloqueo en el que estábamos inmersos estas últimas semanas", ha destacado.

En ese sentido, ha afirmado que, "frente al ruido, la confrontación, la incertidumbre generada y contra la cloaca, CCOO ha estado centrada en solucionar aportando soluciones". "No querían pagar las pagas y se han pagado. Se paralizó el contrato de relevo y continúa aplicándose. Se cuestionaron las contrataciones y se seguirán realizándose. Se habló de ERE y lo hemos evitado", ha valorado.

El sindicato ha indicado que "se ha intentado trasladar a la plantilla y a la opinión pública que CCOO se posicionaba del lado de la dirección" y "la realidad es que, cuando se ha generado intencionadamente caos e incertidumbre, CCOO ha estado negociando para proteger derechos y garantizar estabilidad, trabajando por el presente y futuro de la plantilla y de la fábrica".

La organización sindical ha esperado que "finalice el ruido y el circo mediático y podamos centrarnos en el trabajo constructivo de cara al futuro convenio colectivo". "Es ahí donde deben debatirse y presentarse propuestas para mejorar las condiciones laborales en general, garantizar lanzamientos con empleo de calidad y asegurar que la evolución de los modelos eléctricos y los volúmenes asignados a la planta permitan crecer en trabajo, en empleo y en derechos. Desde CCOO seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y compromiso por el presente y el futuro de toda la plantilla", ha señalado.