CC.OO. rechaza el ERE presentado por Marelli para toda la plantilla de Santpedor (Barcelona)

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha rechazado el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección del Grupo Marelli en España para despedir a la totalidad de la plantilla de la fábrica que tiene en Santpedor (Barcelona), donde pretende cesar su actividad, informa el sindicato en un comunicado este martes.

Según ha afirmado, las causas que alegó la semana pasada la compañía, dedicada a la fabricación de componentes de automoción, "no responden a razones objetivas, sino a una decisión estratégica global del grupo", y ha alertado de que el expediente supondría el despido de las 52 personas que trabajan en esas instalaciones.

Ante este escenario, CC.OO. de Catalunya ha exigido al Grupo Marelli que retire este expediente y se siente a negociar con la representación sindical de los trabajadores, al tiempo que pide a la Administración catalana que interceda en el caso.