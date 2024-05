El CEO de Nissan devuelve un 30% de su sueldo por recortar los pagos a proveedores violando la ley

23 CHIYO KATSUMASA (jpn), QUINTARELLI Ronnie (ita), NISMO, Nissan Z Nismo GT500, during the Suzuka GT 3 Hours Race, 3rd round of the 2024 Super GT Series, from June 1 to 2, 2024 on the Suzuka Circuit, in Suzuka-Shi, Japan - Photo Clément Marin / DPPI - CLEMENT MARIN / DPPI / AFP7 / Europa Press