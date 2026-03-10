El CEO de Renault urge a los sindicatos a alcanzar "rápidamente" un acuerdo en Palencia - RENAULT

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Renault, François Provost, ha instado este martes a los sindicatos a alcanzar un acuerdo de forma "rápida" en la negociación del convenio colectivo con sus empleados en España.

"Confío en que todo el equipo en España llegue a un acuerdo entre sindicatos y dirección para conseguir una reducción del 20% de los costes de fabricación", ha expresado Provost.

"En Palencia, este acuerdo entre los sindicatos y la dirección es algo importante. Necesitamos llegar rápidamente a un acuerdo para avanzar, pero estoy seguro de que lo conseguiremos", ha recalcado en la presentación de la estrategia 'futuREady' para el cierre de la próxima década donde la compañía aspira a comercializar 2 millones de vehículos al año por medio de una oferta de hasta 36 nuevos vehículos.

El máximo responsable del Grupo Renault anunció hace unas semanas que la sede de Palencia sería un buen lugar para la configuración de la nueva generación de coches eléctricos con la nueva plataforma de 800 V del grupo.

De hecho, hoy Provost volvió a ensalzar a España como "uno de los países más importantes del grupo" y a las fábricas españolas. En concreto, alabó la capacidad de Palencia dentro del conglomerado: "Palencia es una de las plantas con el mejor nivel de Renault en términos de eficacia".

No obstante, la firma de un nuevo convenio colectivo condicionará la fabricación de una nueva generación de vehículos eléctricos en Palencia.

El responsable francés también apuntó a que Palencia debe mantener su competitividad siempre que tengan unos costes laborales "inteligentes" y siga manteniendo su producción flexible. Para Renault, la producción en España es un punto fuerte por las ventas en producción con respecto a otros países gracias a la electricidad renovable.

NEGOCIACIONES EN PUNTO MUERTO

Las negociaciones entre los sindicatos y la dirección de Renault en España se encuentra en 'stand by' tras varias reuniones en las últimas semanas.

Los últimos avances se produjeron la semana pasada donde la compañía aceptó ciertos aspectos sociales planteados por los sindicatos como el aumento de un 10% de las condiciones económicas de los contratos de teletrabajo, con una disposición a mejorar las condiciones de adquisición de vehículos y renting y eliminar así los sorteos de vehículos, incrementar el préstamo para adquisición o reforma de vivienda de 9.000 a 12.000 euros y continuar avanzando con la implementación de la escuela de mayores de 50 años.

No obstante, la compañía francesa reclamó elaborar medidas y herramientas a cambio de que se reduzca el absentismo laboral, así como las incapacidades temporales y licencias.