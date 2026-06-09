La china GWM vende más de 100.000 vehículos en mayo, el 50% del total fuera de su mercado doméstico

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MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La firma china GWM vendió 100.399 vehículos en mayo en todo el mundo, de los cuales 50.688 unidades correspondieron a mercados internacionales, lo que representa un crecimiento interanual del 46,75% en las ventas fuera de China.

A su vez, entre enero y mayo de 2026, la compañía comercializó un total de 475.815 vehículos en términos globales, un 3,64% más que en el mismo periodo del año anterior, manteniendo así una evolución estable.

De forma especialmente relevante, las ventas internacionales superaron por primera vez el 50% de las ventas mensuales totales de GWM en mayo. Este dato marca un punto de inflexión en la evolución global de la compañía, al confirmar que su crecimiento ya no depende únicamente del mercado chino, sino de una estructura cada vez más equilibrada entre su negocio doméstico y sus operaciones internacionales.

Este avance refleja la progresiva optimización de sus operaciones globales y evidencia el creciente reconocimiento internacional de la estrategia de globalización a largo plazo de la compañía, basada en el desarrollo de un ecosistema integrado.

Actualmente, la compañía presta servicio a más de 16 millones de clientes en todo el mundo, cuenta con más de 1.500 puntos de venta y servicio en mercados internacionales y ha superado los 2 millones de vehículos vendidos acumulados fuera de China.

Al mismo tiempo, GWM sigue desarrollando el potencial de su estrategia de globalización del ecosistema a través de redes de fabricación en Europa, Asia, África y Sudamérica. Para los clientes que evalúan la solidez a largo plazo de una marca automovilística global, la producción localizada, las cadenas de suministro regionales, las redes de servicio integrales y la optimización operativa continua suelen tener un impacto mayor en la experiencia de propiedad que las cifras de ventas por sí solas.

La compañía mantiene su compromiso de construir confianza a largo plazo mediante un ecosistema global consolidado. "De cara al futuro, GWM continuará aplicando su estrategia de desarrollo a largo plazo, mantendrá su compromiso con la integridad y con unos principios empresariales disciplinados, y seguirá ofreciendo mejores productos a clientes de todo el mundo", ha afirmado la marca.